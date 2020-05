Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"237aefaf-7b23-4a06-9781-b3acbf521250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felgyűlt a magyarokban a szedhetnék, sáskaként járnak az eperföldekre.","shortLead":"Felgyűlt a magyarokban a szedhetnék, sáskaként járnak az eperföldekre.","id":"20200522_Ne_most_szedd_magad_eretlenul_taroljak_le_az_eperfoldeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237aefaf-7b23-4a06-9781-b3acbf521250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05aca5cc-3b2e-4a1e-9c6e-69c46b252022","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Ne_most_szedd_magad_eretlenul_taroljak_le_az_eperfoldeket","timestamp":"2020. május. 22. 11:02","title":"Ne most szedd magad: éretlenül tarolják le az eperföldeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69417aaa-7ee4-4239-8e1d-dfa2d150b70b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már elérhető a Google Térkép és a kereső új funkciója, amellyel az egészségügyi dolgozók találhatnak maguknak könnyebben szállást. Az újdonságot a tervek szerint hamarosan más országokban is bevezetik.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már elérhető a Google Térkép és a kereső új funkciója, amellyel...","id":"20200522_google_terkep_google_kereso_szallas_hotel_covid_19_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69417aaa-7ee4-4239-8e1d-dfa2d150b70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a892ac53-7201-48dd-8d0d-b6331b38ab7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_google_terkep_google_kereso_szallas_hotel_covid_19_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 11:48","title":"Új funkció a Google Térképen: könnyebben találhatnak szállást az orvosok, ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578b38f-c55b-436c-ba5d-c3b3820094b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a koronavírus-járvány miatt nem jutott hozzá az megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz.","shortLead":"A zenész a koronavírus-járvány miatt nem jutott hozzá az megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz.","id":"20200522_Meghalt_Mory_Kante","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5578b38f-c55b-436c-ba5d-c3b3820094b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fe957-54d3-4b85-a23c-d299316014a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Meghalt_Mory_Kante","timestamp":"2020. május. 22. 21:30","title":"Meghalt Mory Kanté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába. A szerkezetben persze egy cseppnyi víz nincs.","shortLead":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába...","id":"20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d6b102-76d9-4311-a88e-a526451f5298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","timestamp":"2020. május. 21. 19:03","title":"A kelleténél kissé ijesztőbb lett Szöul új kültéri reklámja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9016790b-4bd2-48fe-84d9-d4c00b3dfe25","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","timestamp":"2020. május. 22. 21:15","title":"A koronavírus-járvány miatt nem oltottak be 80 millió gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Látták a gyilkosságot a chatszoba résztvevői, és hívták a rendőröket.","shortLead":"Látták a gyilkosságot a chatszoba résztvevői, és hívták a rendőröket.","id":"20200522_Zoomkonferencia_kozben_olt_meg_egy_ferfit_a_sajat_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b513655-f651-4374-8c0b-34c00e2e56bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Zoomkonferencia_kozben_olt_meg_egy_ferfit_a_sajat_fia","timestamp":"2020. május. 22. 09:56","title":"Zoom-konferencia közben ölt meg egy férfit a saját fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földönkívüli élet utáni kutatás eddig főleg nyugati eredményeket hozott, de rövidesen fordulhat a kocka. Még az is lehet, hogy Kínának sikerül az, amire az Egyesült Államok évtizedek óta vágyik.","shortLead":"A földönkívüli élet utáni kutatás eddig főleg nyugati eredményeket hozott, de rövidesen fordulhat a kocka. Még az is...","id":"20200522_radiotavcso_urteleszkop_fast_urkutatas_foldonkivuli_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44796579-8ee7-4b09-aefe-29f2e1b203dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_radiotavcso_urteleszkop_fast_urkutatas_foldonkivuli_elet","timestamp":"2020. május. 22. 15:03","title":"Ha létezik E.T., ezzel a teleszkóppal fogjuk megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","id":"20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0ba334-62d9-4bd2-932b-6f1bc1afa5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 22. 11:27","title":"Operatív törzs: megkezdte a munkáját a nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]