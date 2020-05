Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","shortLead":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","id":"20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572591fb-4f1a-4898-b8a8-c4a7de1d6562","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","timestamp":"2020. május. 29. 06:45","title":"Mindössze 197 autót gyártottak Nagy-Britanniában áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 360 ezren haltak eddig bele a járványba. Olaszország mindeközben lassan, de biztosan regenerálódik: a tartományok között hamarosan szabadon lehet majd mozogni. ","shortLead":"Több mint 360 ezren haltak eddig bele a járványba. Olaszország mindeközben lassan, de biztosan regenerálódik...","id":"20200530_Mar_kozel_a_hatmilliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af707f-2a0e-4732-a826-36bcf23429bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Mar_kozel_a_hatmilliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 30. 08:22","title":"Már közel a hatmillióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt, hogy hétfő este egy férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. Az afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, később pedig a kórházba szállítás közben meghalt. A minneapolisi rendőrség pénteken bejelentette: gyilkosság vádjával őrizetbe vették Derek Chauvint, azt a rendőrt, aki Floyd nyakára térdelt. A négy rendőrt még kedden elbocsátották. Az alábbi fotók Minneapolisban készültek.","shortLead":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt...","id":"20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91335f3-545c-4f19-9be3-fccc623febcb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","timestamp":"2020. május. 30. 14:16","title":"Megdöbbentő fotók a lángokban álló minneapolisi utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","shortLead":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","id":"20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a082bf8e-3260-4df4-b431-ef861a526788","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 29. 09:39","title":"Karácsony: Nincs helye a náci, „szottyos gyűlöletnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","shortLead":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","id":"20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b9210-63ca-4af6-be87-f13d8965667c","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 30. 13:59","title":"Kínában gyártották a maszkokat, amiket az Operatív Törzs szerint meg kellett semmisíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9567c0-23a4-4d6f-ba2c-a7e4019e3c92","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 2. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200528_Trianon_Kimondva_Reszlet_Wettstein_Janos_naplojabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd9567c0-23a4-4d6f-ba2c-a7e4019e3c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d3fa96-97a2-4088-9752-c3ed72cc7504","keywords":null,"link":"/360/20200528_Trianon_Kimondva_Reszlet_Wettstein_Janos_naplojabol","timestamp":"2020. május. 29. 16:30","title":"Trianon. Kimondva - A magyar békeküldöttség tagjainak naplóiból Mácsai Pál és Vajda Milán olvas fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","shortLead":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","id":"20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d3c5b3-0c94-4d29-934d-0c3bd94d8ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","timestamp":"2020. május. 29. 08:08","title":"Adj valamit már – videoklippel ünnepli Orbán a tízéves évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics Sári Anyáim története című első egész estés filmjét.","shortLead":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics...","id":"20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99720d-60f9-42d4-be29-430bd53a3406","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","timestamp":"2020. május. 29. 10:52","title":"Örökbefogadó magyar anyákról szóló dokumentumfilm szerepelhet a HotDocs fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]