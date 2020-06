Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","shortLead":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","id":"20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde2a2e-8ae2-4dbd-a54c-f19494a2e9ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","timestamp":"2020. június. 12. 16:47","title":"Betiltották a Konföderáció zászlóit a legnépszerűbb amerikai autóversenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","shortLead":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","id":"20200612_wescast_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb58e04-ad41-44a6-8958-602ea1226347","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_wescast_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 15:28","title":"Mindenkit tesztelnek a cégnél, ahol a koronavírus 37 éves áldozata dolgozott, 19-en karanténban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","shortLead":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","id":"20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95586d72-13ef-4eba-80a0-e54f59d150f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","timestamp":"2020. június. 11. 12:11","title":"A dubaji roncstelepen pont az várja az embert, amire a legtöbb autóőrült számítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy önmagában egymillió fontot érő műalkotás is van a légitársaság tulajdonában – 12 ezer dolgozó állását akarja megmenteni azzal a légitársaság, hogy megválnak a műgyűjteményük egy részétől. ","shortLead":"Egy önmagában egymillió fontot érő műalkotás is van a légitársaság tulajdonában – 12 ezer dolgozó állását akarja...","id":"20200611_A_British_Airways_eladja_mugyujtemenyenek_egy_reszet_hogy_megtarthassa_dolgozoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d40c8c-07bb-48d9-8572-2efadac0c921","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_A_British_Airways_eladja_mugyujtemenyenek_egy_reszet_hogy_megtarthassa_dolgozoit","timestamp":"2020. június. 11. 17:04","title":"A British Airways eladja műgyűjteményének egy részét, hogy megtarthassa dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2676cfc-c684-478f-9425-e5cdc408a183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi készültséget továbbra is fenntartja a kormány, marad az operatív törzs, a kórházparancsnoki rendszer is, valamint megerősítik a tiszti főorvos jogköreit – erősítette meg Orbán Viktor. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy az új fertőzöttek között két gyerek is van. ","shortLead":"Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi...","id":"20200612_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2676cfc-c684-478f-9425-e5cdc408a183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f25f73-2a37-41e9-928b-ee1397245cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 12. 11:18","title":"Müller Cecília: 11 éves az egyik új koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","shortLead":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","id":"20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81a3a83-fdf3-4b5f-b20a-03ce06a437f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. június. 11. 11:21","title":"Fotókon a BMW 440 kilométeres hatótávú elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával, most viszont végre a fejlesztők is elmondták, mire számíthatunk az operációs rendszertől.","shortLead":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával...","id":"20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f69cb59-d38a-4a4f-af27-358b259dd6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","timestamp":"2020. június. 11. 10:03","title":"Ezek az Android 11 legfontosabb új funkciói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]