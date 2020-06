Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7f6c4d-fd32-4cc7-92e7-f6f90c21fe05","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az emésztőszervi betegségek évente rengeteg ember halálát okozzák Magyarországon. Vajon mit csinálunk rosszul, és hogyan előzhetnénk meg a bajt?","shortLead":"Az emésztőszervi betegségek évente rengeteg ember halálát okozzák Magyarországon. Vajon mit csinálunk rosszul, és...","id":"proktis_20170307_Tizbol_nyolcan_megtapasztaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7f6c4d-fd32-4cc7-92e7-f6f90c21fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e444adbf-31a0-468f-87c1-7384dfee2f2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170307_Tizbol_nyolcan_megtapasztaljak","timestamp":"2020. június. 22. 09:30","title":"Minden harmadik magyar küszködik emésztési zavarral - így kerüljük el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","shortLead":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","id":"202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1fe1e-bad4-452b-8ded-6d3f48cc9251","keywords":null,"link":"/360/202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","timestamp":"2020. június. 22. 14:15","title":"Frivol magyarázatoktól sem mentes a Kováts Krisztáék Biblia show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A Horthy-rendszerben zsidóként, Rákosiék hatalomra jutása után földbirtokosként szenvedett el üldöztetést. Frissnyugdíjasként 1981-ben lett tévésztár, csaknem félmillió követője van a Facebookon. Bálint György ma, 101 éves korában hunyt el. A HVG 2018 februárjában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Horthy-rendszerben zsidóként, Rákosiék hatalomra jutása után földbirtokosként szenvedett el üldöztetést...","id":"201805_balint_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955859ad-ba93-4485-a6f1-8c2612aaf68c","keywords":null,"link":"/360/201805_balint_gyorgy","timestamp":"2020. június. 21. 20:50","title":"„Ne múljék el nap munka nélkül” – vallotta Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel kilenc óra körül hazatérhettek otthonaikba.","shortLead":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel...","id":"20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a1caa8-593a-47b4-97ef-12f04400baa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","timestamp":"2020. június. 21. 08:19","title":"Szén-dioxid szivárog egy vasúti kocsiból Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","shortLead":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","id":"20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472314a7-0def-4251-98d3-14d5200194b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","timestamp":"2020. június. 21. 08:55","title":"Müller Cecília: Nem szabad hátradőlni, mert még világjárvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","shortLead":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","id":"20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca03f3b-685e-410e-adcd-89ef75eac01d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","timestamp":"2020. június. 21. 19:52","title":"Rendőrök mentették meg a Lánchídról Dunába zuhant férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]