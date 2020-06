Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c58f6a23-0128-4c78-844f-4151171c40ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fogarasi Gergely cége többféle tevékenységet is folytat majd.","shortLead":"Fogarasi Gergely cége többféle tevékenységet is folytat majd.","id":"202025_yachting_magyarorszag_orbannal_szelfizett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c58f6a23-0128-4c78-844f-4151171c40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7e66a4-fb53-4400-8994-ec15befbfff0","keywords":null,"link":"/360/202025_yachting_magyarorszag_orbannal_szelfizett","timestamp":"2020. június. 22. 12:00","title":"Üzleti jachtozásba fog az Orbánnal szelfiző exfocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b618f9-41a4-40d0-b9d7-625078469b6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztria és Németország felé növekszik a jelenleg közlekedő járatok száma.\r

","shortLead":"Ausztria és Németország felé növekszik a jelenleg közlekedő járatok száma.\r

","id":"20200623_koronavirus_ujranyitas_nemzetkozi_vonat_kozlekedes_mav_start","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b618f9-41a4-40d0-b9d7-625078469b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0ded1b-0012-4497-9c4b-50bb160d934f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_koronavirus_ujranyitas_nemzetkozi_vonat_kozlekedes_mav_start","timestamp":"2020. június. 23. 09:51","title":"Sok nemzetközi vonat újraindul júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","shortLead":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","id":"20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25542a18-6ba2-44a3-86a8-1791d424c2e5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","timestamp":"2020. június. 22. 10:49","title":"Oxfordban is szobordöntésre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","shortLead":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","id":"20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18abd410-bed2-47e7-88fe-5a6f35b57328","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","timestamp":"2020. június. 22. 16:20","title":"Itt a világ első soha véget nem érő videoklipje, bárki bekerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc40296-bb10-4a31-823e-40d747989646","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Fekete György búcsúztatásán mondott beszédet.","shortLead":"Orbán Viktor Fekete György búcsúztatásán mondott beszédet.","id":"20200623_Orban_A_magyar_kultura_nelkul_nem_lehet_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc40296-bb10-4a31-823e-40d747989646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b5c67-82ee-4167-b734-f9de2057ff8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Orban_A_magyar_kultura_nelkul_nem_lehet_elni","timestamp":"2020. június. 23. 13:22","title":"Orbán: A magyar kultúra nélkül nem lehet élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP helyi leánya után fizette, ám hamarosan eladják a céget.","shortLead":"Az OTP helyi leánya után fizette, ám hamarosan eladják a céget.","id":"20200623_Megszunik_a_szlovak_bankado_de_az_mar_szinte_mindegy_az_OTPnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad32f66-4bdb-4635-a352-e8a892bab4a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Megszunik_a_szlovak_bankado_de_az_mar_szinte_mindegy_az_OTPnek","timestamp":"2020. június. 23. 16:40","title":"Megszűnik a szlovák bankadó, de ez már szinte mindegy az OTP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","shortLead":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","id":"20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95df066-e568-425d-af4c-fedc4428ff00","keywords":null,"link":"/sport/20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","timestamp":"2020. június. 22. 11:42","title":"Novak Djokovicnak nincs szerencséje a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]