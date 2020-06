Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló alapítvány vezetője szerint mindez félreértés, az újságírókat félrevezették. Az Index \"átállításáról\" szóló pletykák az elmúlt években hol erősödnek, hol gyengülnek, és nem segít, hogy a közelmúltban a TV2 elnöke megjelent a lap hirdetési felületeit értékesítő cég tulajdonosai között. ","shortLead":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló...","id":"20200622_index_vaszily_dull_bodolai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8ccd0-dcb1-4272-8fde-dfcbaa5f752f","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_index_vaszily_dull_bodolai","timestamp":"2020. június. 22. 06:35","title":"Évek óta csapkodnak már a villámok az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta az Apple fejlesztői weboldalán az iOS 13 elterjedtségét. Van mit irigyelni ezen az androidosoknak, akiknek az ökoszisztémáját jelenleg is az operációsrendszer-változatok sokszínűsége jellemzi, és nem feltétlenül pozitív értelemben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Apple fejlesztői weboldalán az iOS 13 elterjedtségét. Van mit irigyelni ezen az androidosoknak...","id":"20200623_ios13_ipados13_elterjedtsege_adatok_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2ad385-a553-4ef2-af13-b82ec6a1c32b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_ios13_ipados13_elterjedtsege_adatok_apple","timestamp":"2020. június. 23. 19:33","title":"Ezt tényleg irigyelhetik az androidosok az iPhone-osoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","shortLead":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","id":"20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc1080f-107c-4a34-b7d2-04ada2303bcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","timestamp":"2020. június. 22. 17:10","title":"Videón, ahogy az első autó végigmegy az újjáépített genovai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55b3cc1-71f2-4257-b4b3-2ac18734a0fd","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a \"vasalódeszkás tanárt\" megregulázó tankerületi vezető későn döntött az átszervezésről. Ráadásul, hivatalosan még nem is értesítették őket a döntésről, amely ellentétes a kormány \"kisiskola\" koncepciójával. Tiltakozásként az érintettek 200 kilométert futnak: Mártélyról egészen a köznevelési államtitkár íróasztaláig.","shortLead":"Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a \"vasalódeszkás tanárt\" megregulázó tankerületi vezető...","id":"20200623_martelyi_iskolabezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55b3cc1-71f2-4257-b4b3-2ac18734a0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8039c77-9204-463d-9111-d6e1e04f84db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_martelyi_iskolabezaras","timestamp":"2020. június. 23. 06:00","title":"\"Lementem a boltba tejért és úgy tudtam meg, hogy kereshetünk új iskolát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű luxusautót is.","shortLead":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű...","id":"20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116a435-c90d-45ca-875e-226415f9569b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","timestamp":"2020. június. 22. 07:44","title":"Az alsónadrágjában tartotta a heroint a drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Qualcommnál minden a tervek szerint halad, és a szokott időben érkezhet új mobilcsúcsprocesszor.","shortLead":"Úgy tűnik, a Qualcommnál minden a tervek szerint halad, és a szokott időben érkezhet új mobilcsúcsprocesszor.","id":"20200623_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_tsmc_gyartja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64d2f1d-03aa-4fdd-b1f5-831e56a91b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_tsmc_gyartja","timestamp":"2020. június. 23. 11:03","title":"Erős processzor erős telefonokba: már a gyártósorokon van a Qualcomm idei legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]