[{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi udvarán talált emberi maradványokat elkezdték megsemmisíteni.","shortLead":"A férfi udvarán talált emberi maradványokat elkezdték megsemmisíteni.","id":"20200625_Csecsemo_holttest_patyi_boncmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045590e4-deb0-4bd4-b749-9c40fd3600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Csecsemo_holttest_patyi_boncmester","timestamp":"2020. június. 25. 09:45","title":"Bors: Csecsemők holttestét is hazavitte a pátyi boncmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak mindenkinél, de olyan is, amit kézzel lehet majd kapcsolgatni.","shortLead":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak...","id":"20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df64a65-e727-41ff-b7be-336f45650c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","timestamp":"2020. június. 24. 18:00","title":"Új kapcsolókat vezet be a Google, ezekre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét vesztette a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét...","id":"20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be461b3c-df73-4c16-a534-1d8108fd1099","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:37","title":"A Kamaraerdei úti idősotthon igazgatója is nyugdíjazását kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","shortLead":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","id":"20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e87f-ffce-4cb7-b835-eb3fc77b8f09","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","timestamp":"2020. június. 25. 12:38","title":"Karácsony: Tarlós 9 éve alatt egy közbeszerzés kiírásáig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","id":"20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b5a4e4-74b5-47ab-af6d-40b87cef0a7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 25. 16:30","title":"Felüljáróról bicikliútra zuhant egy busz Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már kipróbálható, de telepítése egyelőre igen bonyolult.","shortLead":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már...","id":"20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc4ae-4f28-4c5a-b360-57d8be9e3623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","timestamp":"2020. június. 25. 08:03","title":"Már kipróbálható Androidon az a vírusirtó, amit a Windowsba is beépít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","shortLead":"Perényi Zsigmond feladatait átmenetileg Palkovics László látja el.","id":"20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6446-7009-4738-8c63-97c6c2188640","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Europai_unios_fejlesztes_fallamtitkar_Perenyi_Zsigmond","timestamp":"2020. június. 25. 10:25","title":"Egészségügyi okokra hivatkozva távozik a uniós fejlesztésekért felelős államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]