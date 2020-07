Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","shortLead":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","id":"20200630_haztartasok_energia_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e40543d-4e92-4512-b478-01ff225bfe75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_haztartasok_energia_eurostat","timestamp":"2020. június. 30. 10:15","title":"Fűtésre megy el az energiafogyasztás majdnem háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi nettó keresete 313,2 ezer, míg az utóbbiaké 179,6 ezer forintot tett ki – derül ki a nemrég megjelent 2019-es Magyar statisztikai zsebkönyvből. ","shortLead":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi...","id":"202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad226124-c6f4-4965-a500-60da9a291e7b","keywords":null,"link":"/360/202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","timestamp":"2020. június. 30. 15:00","title":"Záródó kereseti olló: egyre közelebb a kétkeziek fizetése a szellemiekéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df3aa4c-86e4-40e3-af3f-0f621635db02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még annál is rosszabb a brit gazdaság helyzete, mint ahogy eddig gondoltuk.","shortLead":"Még annál is rosszabb a brit gazdaság helyzete, mint ahogy eddig gondoltuk.","id":"20200630_brit_gdp_nagy_britannia_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df3aa4c-86e4-40e3-af3f-0f621635db02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fda7464-68d3-4c81-a339-790075eb3df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_brit_gdp_nagy_britannia_valsag","timestamp":"2020. június. 30. 08:35","title":"1979 óta nem esett ekkorát a brit GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","shortLead":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","id":"20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c29af93-207f-42bf-8914-3d2782371e1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","timestamp":"2020. június. 30. 17:11","title":"Csütörtöktől kell ismét fizetni a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Heten meggyógyultak, tíz embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93235936-bda0-45e0-8553-50ee2b59c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7a57e-e975-4ae8-a66a-ac8e557b8f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koronavirus_covid_szamok_fertozottek","timestamp":"2020. június. 30. 08:44","title":"Hárommal nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, senki nem halt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Partidrogok helyett alkohollal pusztítják magukat egyre többen, amióta szigorúbb kijárási és gyülekezési szabályok léptek életbe.","shortLead":"Partidrogok helyett alkohollal pusztítják magukat egyre többen, amióta szigorúbb kijárási és gyülekezési szabályok...","id":"20200630_drog_kabitoszer_jarvany_koronavirus_alkohol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16087b33-72c5-4ad5-9795-bb5feedceddd","keywords":null,"link":"/elet/20200630_drog_kabitoszer_jarvany_koronavirus_alkohol","timestamp":"2020. június. 30. 07:43","title":"Sokkal kevesebb kokain és ecstasy fogy a járvány kitörése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki városházán.","shortLead":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki...","id":"20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff0f65d-8d5f-45d8-8f4f-060abc1ea6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","timestamp":"2020. július. 01. 10:55","title":"Szétesőben Szolnokon az ellenzéki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]