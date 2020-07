Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kiélezte a harcot a kormány és a budapesti városvezetés között, a Republikon friss kutatásából kiderült, a fővárosiak elégedettebbek Karácsony Gergely és a fővárosi önkormányzat elmúlt hónapokban mutatott tevékenységével, mint Orbán Viktor és a kormány munkájával, azonban a Fidesz támogatottsága így is kimagasló Budapesten. A Kutyapárt beérte az MSZP-t Budapesten.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiélezte a harcot a kormány és a budapesti városvezetés között, a Republikon friss kutatásából...","id":"20200703_Toronymagasan_vezet_a_Fidesz_Budapesten_de_Karacsonyekkal_is_elegedettek_a_fovarosiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b651bb-daf6-4e15-8651-eef4291983ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Toronymagasan_vezet_a_Fidesz_Budapesten_de_Karacsonyekkal_is_elegedettek_a_fovarosiak","timestamp":"2020. július. 03. 06:30","title":"Toronymagasan vezet a Fidesz Budapesten, de Karácsonnyal elégedettek a fővárosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai sziruppal nyakon öntve, nem is komoly, nem is vicces reklámfilm, mégsem bánjuk, hogy megnéztük. Kritika.","shortLead":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai...","id":"20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1503d44-7fc2-4b6f-9b17-81c27807ebe7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","timestamp":"2020. július. 04. 20:00","title":"Az Eurovízió idén nem is maradt el, Will Ferrell megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f046bc2-8079-47a7-a774-2a00d2a27a4c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormányhivatalhoz fordult Józsefváros régi közétkeztetési szolgáltatója, mert szerintük a veszélyhelyzet ellenére a polgármesternek nem lett volna jogköre a közgyűlés nélkül felrúgni a szerződésüket.","shortLead":"A kormányhivatalhoz fordult Józsefváros régi közétkeztetési szolgáltatója, mert szerintük a veszélyhelyzet ellenére...","id":"20200703_A_kormanyhivatal_vizsgalja_a_jozsefvarosi_kozetkeztetesi_szerzodes_felmondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f046bc2-8079-47a7-a774-2a00d2a27a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28711d1-de2f-4222-bec5-fd690e148b08","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_A_kormanyhivatal_vizsgalja_a_jozsefvarosi_kozetkeztetesi_szerzodes_felmondasat","timestamp":"2020. július. 03. 16:54","title":"A kormányhivatal vizsgálja a józsefvárosi közétkeztetési szerződés felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak, és az orrukat szabadon hagyják. A berlini közlekedési cégnek elege lett az új módiból, és a jó öreg izzadtságszagot veti be szövetségesként.","shortLead":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak...","id":"20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb15406d-82cf-4303-a09f-188e293f34ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","timestamp":"2020. július. 04. 15:27","title":"Ne dezodorálj! – így harcolnak a koronavírus ellen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603b07a-a51d-4b5f-943e-50e364c434d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vize sem volt az állatnak, rendőrök mentették meg.","shortLead":"Vize sem volt az állatnak, rendőrök mentették meg.","id":"20200704_50_fokos_furgonban_hagyta_kikotve_a_kutyat_allatkinzas_a_gyanu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3603b07a-a51d-4b5f-943e-50e364c434d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c3c33f-07fc-4839-9b3f-e3452afa4b7f","keywords":null,"link":"/elet/20200704_50_fokos_furgonban_hagyta_kikotve_a_kutyat_allatkinzas_a_gyanu","timestamp":"2020. július. 04. 13:45","title":"50 fokos furgonban hagyta kikötve a kutyát, állatkínzás a gyanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a rendőrök már egy ideje használják az arcfelismerő technológiát, hogy minél több bűnözőt sikerüljön elkapniuk. A detroiti tapasztalatok szerint a rendszer nem annyira tökéletes, inkább tökéletesen használhatatlan.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a rendőrök már egy ideje használják az arcfelismerő technológiát, hogy minél több bűnözőt...","id":"20200703_arcfelismeres_arcazonositas_tevedes_rendorseg_detroit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7f5738-bfc3-4b9e-acb3-005842887cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_arcfelismeres_arcazonositas_tevedes_rendorseg_detroit","timestamp":"2020. július. 03. 12:03","title":"100-ból 96 esetben téved az arcfelismerő, állítja Detroit rendőrfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Adatokat most sem közölt a kommunista diktatúra.","shortLead":"Adatokat most sem közölt a kommunista diktatúra.","id":"20200703_kim_dzsong_un_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a5b526-0826-4d1d-83b1-6d26aa362370","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_kim_dzsong_un_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:52","title":"Kim Dzsong Un szerint Észak-Korea tökéletesen megakadályozta, hogy bejusson hozzájuk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]