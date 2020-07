Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 84-es főúton kaptak el egy autóst, aki csaknem két és félszer ment gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb sebesség egy főúton.","shortLead":"A 84-es főúton kaptak el egy autóst, aki csaknem két és félszer ment gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb...","id":"20200709_gyorshajtas_84_es_fout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da86c0a-2bf2-450d-85b0-ed8e1b69283a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_gyorshajtas_84_es_fout","timestamp":"2020. július. 09. 16:47","title":"223-mal repesztett 90 helyett, amikor lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk is múlik, „hiszen van egy szavazatunk.” A Lánchíd körüli politikai csatározást méltatlannak tartja, az MTA-nak pedig szerinte meg kell újulnia. 