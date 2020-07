Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21946cf6-00d4-4b66-b3c0-afc0b2b5496a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"És ha zászlót égetni nem szabad, akkor mit csináljanak a rengeteg maradékkal? A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"És ha zászlót égetni nem szabad, akkor mit csináljanak a rengeteg maradékkal? A német egyesítéshez vezető utat felidéző...","id":"20200707_szakacsknyv_Balaton_Parizs_Gorbacsov_Kohl_zaszlo_1990_julius_15","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21946cf6-00d4-4b66-b3c0-afc0b2b5496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb81635-cfd1-4ab8-a187-d46700eded38","keywords":null,"link":"/360/20200707_szakacsknyv_Balaton_Parizs_Gorbacsov_Kohl_zaszlo_1990_julius_15","timestamp":"2020. július. 15. 16:00","title":"Megsértődtek a Balatonra, Párizsba indultak a keletnémetek – 1990. július 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","shortLead":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","id":"20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906ee76f-91d5-4bec-bded-a7145e48520a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","timestamp":"2020. július. 17. 14:27","title":"Fürgén cselekszik az ügyészség a kispesti korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a734b8-4088-4fd2-b533-9f7116db0fd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200716_Sulyos_kepek_jottek_az_elarasztott_Palermobol_az_utcan_usznak_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a734b8-4088-4fd2-b533-9f7116db0fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c646164-ba5e-456b-b2e9-00f934400740","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Sulyos_kepek_jottek_az_elarasztott_Palermobol_az_utcan_usznak_az_emberek","timestamp":"2020. július. 16. 11:22","title":"Súlyos képek jöttek az elárasztott Palermóból, az utcán úsznak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b6fec6-cc04-4eda-8eb1-9e476d3cb8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek között Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Warren Buffett, az Apple, Kanye West, valamint rengeteg más ismert ember és vállalat Twitter-fiókját feltörték csalók, akik ennek segítségével irányíttatnak pénzt saját számlájukra.","shortLead":"Többek között Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Warren Buffett, az Apple, Kanye West, valamint rengeteg más ismert...","id":"20200715_twitter_fiokok_feltorese_bitcoin_csalas_elon_musk_barack_obama_apple_michael_bloomberg_bill_gates_kanye_west_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b6fec6-cc04-4eda-8eb1-9e476d3cb8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c44622-c4d8-463e-b394-f32ad0894851","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_twitter_fiokok_feltorese_bitcoin_csalas_elon_musk_barack_obama_apple_michael_bloomberg_bill_gates_kanye_west_joe_biden","timestamp":"2020. július. 15. 23:49","title":"Elképesztő méretű átverős hackertámadás zajlik éppen az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről az látszik, hogy Északkelet-Magyarországon viszonylag sok, a Viharsarokban feltűnően kevés iskola igényelt őrt.\r

\r

","shortLead":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről...","id":"20200715_Rendoriskolak_is_kertek_iskolaoroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b35326-b7da-43c8-b5ad-8ddb4ef94c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Rendoriskolak_is_kertek_iskolaoroket","timestamp":"2020. július. 15. 16:05","title":"Rendészeti középiskolák is kértek iskolaőröket - térképen az intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ingyenes online képzésen tanítják a Semmelweis Egészségnapon a stroke tüneteinek felismerését.","shortLead":"Ingyenes online képzésen tanítják a Semmelweis Egészségnapon a stroke tüneteinek felismerését.","id":"20200716_stroke_Semmelweis_Egyetem_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f521d08-bec6-438b-a9f2-1913ef34c283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_stroke_Semmelweis_Egyetem_orvos","timestamp":"2020. július. 16. 05:13","title":"Online tanítják a stroke tüneteit a Semmelweis Egyetem orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok, a városállamban zajló jelenidejű politikai események számunkra is tanulságosak. Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]