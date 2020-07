Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak az oltóanyag előállításával, biztos, hogy lesz vakcina, nem is egyféle. Ugyanakkor aggasztó, hogy mostani tudásunk szerint a szervezet ellenanyag-termelése csak ideiglenes – hogy miért van így, s meddig tart ki az védettség, azt magyarok is kutatják.","shortLead":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak...","id":"20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f44fa93-567d-4047-9c4c-0ac81c60c5c7","keywords":null,"link":"/360/20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","timestamp":"2020. július. 17. 14:00","title":"Legalább tízféle vakcina lesz, de a nagy kérdés, hogy vajon meddig védenek? – Falus András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel eltitkolták a valós fertőzött-számot – legalábbis erre jutott egy új kutatás.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel eltitkolták a valós fertőzött-számot – legalábbis erre jutott egy új kutatás.","id":"20200717_vuhan_koronavirus_igazolt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ed73b5-e225-49fe-a25b-e367414bea4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vuhan_koronavirus_igazolt_fertozott","timestamp":"2020. július. 17. 19:03","title":"Lehet, hogy a vuhani koronavírus-esetek 53-87 százalékát kihagyták a hivatalos adatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","shortLead":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","id":"20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ac2b5-3a20-4d30-97ca-bbad36d0b8de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 16. 10:44","title":"Többtonnányi mikroműanyagot sodor a szél az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","shortLead":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","id":"20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1c8-74e8-4ab1-b9ed-9b6c26ad670a","keywords":null,"link":"/elet/20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","timestamp":"2020. július. 17. 14:34","title":"Titokban férjhez ment II. Erzsébet unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Szimpla píárakciót kanyarítottak Orbán Viktorék abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg a gyermekek bántalmazását, mint ahogy az a kormány tetteiből és az álláspontját tükröző büntetőjogszabályokból következik.","shortLead":"Szimpla píárakciót kanyarítottak Orbán Viktorék abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg...","id":"202029__pedofilia_es_gyermekvedelem__felebredt_akormany__lincshangulat__gyerekes_viselkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a7bcaf-957c-4773-8dc7-809fad8924b5","keywords":null,"link":"/360/202029__pedofilia_es_gyermekvedelem__felebredt_akormany__lincshangulat__gyerekes_viselkedes","timestamp":"2020. július. 16. 07:00","title":"A Fidesz úgy tesz, mintha nem rajta múlt volna, mire ítélhetik a pedofil Kaletát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de Teherán ellencsapását is. ","shortLead":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de...","id":"202029_torvenytelen_likvidalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9570db-b6b5-4f0b-a5c6-3bb5803ae9d1","keywords":null,"link":"/360/202029_torvenytelen_likvidalas","timestamp":"2020. július. 17. 17:00","title":"Veszélyes precedens lehet, hogy az amerikaiak likvidáltak egy iráni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]