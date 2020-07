Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","shortLead":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","id":"20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972a7e4b-5505-4904-9988-d6740f74a456","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","timestamp":"2020. július. 19. 11:06","title":"Autója tetejéről egy másik autóra átmászva mentette magát az özönvíztől egy szicíliai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 514, 82-en vannak kórházban, 3-an lélegeztetőgépen.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 514, 82-en vannak kórházban, 3-an lélegeztetőgépen.","id":"20200719_18_ujabb_koronavirusfertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68226cd-e60b-47f5-993a-8b319c9ac073","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_18_ujabb_koronavirusfertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 19. 09:38","title":"18 újabb koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális...","id":"20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd16e541-7e1e-438c-8ede-a73e2118be5e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. július. 19. 08:16","title":"ENSZ-főtitkár: A karbonkibocsátást kellene megadóztatni, nem az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","shortLead":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","id":"20200719_siofok_razzia_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d9125-f947-4a8a-a6c2-a8cf020508ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_siofok_razzia_rendorok","timestamp":"2020. július. 19. 21:10","title":"Óriási razzia volt Siófokon, közel ezer embert igazoltattak szombat éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fb07d0-e7f6-42f0-8794-3a75d2ed1334","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. július. 19. 16:48","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2553a-0bb7-4f24-82bb-60eeb9bcb5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideális hely a koronajárvány idején, csak 5,4 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Ideális hely a koronajárvány idején, csak 5,4 milliárd forintba kerül.","id":"20200719_Tok_jo_luxussziget_elado_a_Nagykorallzatonynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f2553a-0bb7-4f24-82bb-60eeb9bcb5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d18d468-b4a3-42fc-a595-fcad6de249c0","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Tok_jo_luxussziget_elado_a_Nagykorallzatonynal","timestamp":"2020. július. 19. 10:50","title":"Tök, jó kis luxussziget eladó a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]