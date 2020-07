Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat telepítettek ki, egy település megközelíthetetlenné vált.","shortLead":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat...","id":"20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d614992-1813-40b6-9d9b-ceffb99af6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","timestamp":"2020. július. 25. 17:48","title":"Ostromállapot az esőzések miatt Somogyban és Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország különösen jó eredményt ért el a \"Veszélyhelyzeti felkészültségben\", itt a 3. legmagasabb pontszámot kapta a vizsgált 200 ország közül. ","shortLead":"Magyarország különösen jó eredményt ért el a \"Veszélyhelyzeti felkészültségben\", itt a 3. legmagasabb pontszámot kapta...","id":"20200724_Az_MNB_megallapitotta_hogy_a_magyar_jarvanykezeles_a_legjobb_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45f49b3-9efb-4e63-9b6f-cf43b0deade7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Az_MNB_megallapitotta_hogy_a_magyar_jarvanykezeles_a_legjobb_az_EUban","timestamp":"2020. július. 24. 18:45","title":"Az MNB megállapította, hogy a magyar járványkezelés a legjobb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas összeget szórnak rá a hazai egészségiparra, bár még nem tudni, hogyan, és egyáltalán minek. Közben a kórházak évek óta kénytelenek a silány, de olcsó kínai eszközöket venni, el is véreztek a hazai gyártók. Az állam a járvány alatt se magyar terméket vett, még attól a „stratégiai” cégtől sem, ahol ott voltak a honvédségi megbízottak.","shortLead":"Hatalmas összeget szórnak rá a hazai egészségiparra, bár még nem tudni, hogyan, és egyáltalán minek. Közben a kórházak...","id":"20200724_egeszsegipar_egeszsegugy_dispomedicor_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6b9aeb-c33f-48d6-9994-f9ca1127a5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_egeszsegipar_egeszsegugy_dispomedicor_kina_koronavirus","timestamp":"2020. július. 24. 06:30","title":"Eddig jó volt az olcsó kínai, most fontos lett a kormánynak a magyar egészségipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nyithat homokbányát a tájvédelmi területen – egyelőre.","shortLead":"Nem nyithat homokbányát a tájvédelmi területen – egyelőre.","id":"20200724_Meszaros_Lorincnek_utjaba_allt_a_termeszetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c023ca-3f28-4f32-ba1c-6aa39160c7d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Meszaros_Lorincnek_utjaba_allt_a_termeszetvedelem","timestamp":"2020. július. 24. 09:35","title":"Mészáros Lőrincnek útjába állt a természetvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"Ká Zoli","category":"elet","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47072228-daaa-448f-8fa7-70bc62531a42","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"„Nagyon nagy baj van” – Bogdán László emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60","c_author":"Hamvay Péter, Németh Róbert, Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig nem tudhatják, hogy mi lesz velük a jövő hónap végén. Amennyiben a járványveszély miatt augusztus 15-e után sem indulhatnak újra a nagyobb rendezvények és előadások, nemcsak a turizmusnak, hanem a kultúrának is \"kampó\" lesz idén.","shortLead":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig...","id":"202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace527-d710-4d44-a770-60aae285a174","keywords":null,"link":"/360/202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","timestamp":"2020. július. 24. 07:00","title":"Az Orbán-kormány kultúrája: a focit megmentették, a művészeket feláldozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg mi szabadon utazhatunk Norvégiába, addig visszafelé már nem ennyire egyszerű a helyzet.","shortLead":"Míg mi szabadon utazhatunk Norvégiába, addig visszafelé már nem ennyire egyszerű a helyzet.","id":"20200724_Magyarorszag_Norvegia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226ac180-4fdb-47a8-96b7-98e8f642cff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Magyarorszag_Norvegia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 24. 15:55","title":"Magyarország bezöldült, korlátozások nélkül lehet utazni Norvégiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]