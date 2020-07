Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizetés és szakmai elismerés nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat egy kutatás szerint.","shortLead":"A fizetés és szakmai elismerés nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat egy kutatás szerint.","id":"20200725_Egy_ujabb_nyomos_erv_arra_hogy_ne_dolgozzon_nyaralas_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f34c0-f010-43b3-ac6e-49894f176997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Egy_ujabb_nyomos_erv_arra_hogy_ne_dolgozzon_nyaralas_alatt","timestamp":"2020. július. 25. 21:31","title":"Egy újabb nyomós érv arra, hogy ne dolgozzon nyaralás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült magnófelvételeken terjedhettek, a tévében nem szerepelhetett. Vlagyimir Viszockijnak ennek ellenére már életében hatalmas kultusza volt a Szovjetunióban, színpadi alakításai világhírűvé tették. Munka-, alkohol- és drogfüggő volt, 42 évet élt.","shortLead":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült...","id":"20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8455-052d-460e-93ba-f9ac1ae436b0","keywords":null,"link":"/360/20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","timestamp":"2020. július. 25. 12:00","title":"A féllegális szovjet zseni, akit talán még Brezsnyev is kedvelt – 40 éve halt meg Viszockij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.","shortLead":"Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.","id":"20200727_gazeta_wyborcza_index_tuntetes_bodolai_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e785e8a2-1d6d-44cf-b0dd-929325f554af","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_gazeta_wyborcza_index_tuntetes_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 27. 06:15","title":"Magyarul üzen az indexeseknek címlapján a legnagyobb lengyel politikai lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","shortLead":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","id":"20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaf91ef-3f9f-4278-8fd9-4cf17e016981","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","timestamp":"2020. július. 25. 21:20","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba kerültek táborozó gyerekek Sarkadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca29ba5-ce78-41e2-8bd9-39de0ddab6ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.","shortLead":"A busz sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.","id":"20200725_Elozes_kozben_csapodott_a_buszba_egy_terepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ca29ba5-ce78-41e2-8bd9-39de0ddab6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dd8e23-8a86-4e0b-8cfb-a14c92a4a453","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Elozes_kozben_csapodott_a_buszba_egy_terepjaro","timestamp":"2020. július. 25. 21:55","title":"Előzés közben csapódott a buszba egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kitilthatja az autópályákról, vagy nappali vezetésre, esetleg alacsonyabb sebességre korlátozhatja a háziorvos az idős sofőröket, ha az egészségi állapotuk indokolja.","shortLead":"Kitilthatja az autópályákról, vagy nappali vezetésre, esetleg alacsonyabb sebességre korlátozhatja a háziorvos az idős...","id":"20200725_Meddig_es_hogyan_vezethetnek_az_idos_soforok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b656cc69-b4d3-406e-8365-c738c4468fbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Meddig_es_hogyan_vezethetnek_az_idos_soforok","timestamp":"2020. július. 25. 20:54","title":"Meddig és hogyan vezethetnek az idős sofőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer ennek a korszaknak is vége lesz - írta Fluor Tomi az Instagramon.","shortLead":"Egyszer ennek a korszaknak is vége lesz - írta Fluor Tomi az Instagramon.","id":"20200725_Fluor_az_indexes_felmondasok_utan_Egyszer_ennek_a_korszaknak_is_vege_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c06695-7caf-4a21-b723-9d481093b130","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Fluor_az_indexes_felmondasok_utan_Egyszer_ennek_a_korszaknak_is_vege_lesz","timestamp":"2020. július. 25. 17:00","title":"Fluor: Nem csak az Indexnek jön a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]