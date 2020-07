Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ca29ba5-ce78-41e2-8bd9-39de0ddab6ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.","shortLead":"A busz sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.","id":"20200725_Elozes_kozben_csapodott_a_buszba_egy_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ca29ba5-ce78-41e2-8bd9-39de0ddab6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dd8e23-8a86-4e0b-8cfb-a14c92a4a453","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Elozes_kozben_csapodott_a_buszba_egy_terepjaro","timestamp":"2020. július. 25. 21:55","title":"Előzés közben csapódott a buszba egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki sajtóját, köztük megkülönböztetetten a Magyar Nemzetet kezelték.","shortLead":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki...","id":"202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385ce92-f590-4f74-bb26-ce18eeb92bf1","keywords":null,"link":"/360/202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","timestamp":"2020. július. 26. 15:00","title":"Így mondatta le a hatalom 80 éve a Magyar Nemzet főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.","shortLead":"Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.","id":"20200727_gazeta_wyborcza_index_tuntetes_bodolai_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e785e8a2-1d6d-44cf-b0dd-929325f554af","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_gazeta_wyborcza_index_tuntetes_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 27. 06:15","title":"Magyarul üzen az indexeseknek címlapján a legnagyobb lengyel politikai lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda9ec1-9cac-4d0b-9865-69fded779544","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 13:56","title":"Egy nap alatt közel ezer fertőzöttet találtak Ukrajnában, meghalt a válogatott orvosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","shortLead":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","id":"20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b02a9-a10e-4d7e-91fc-2633d8f5ae5b","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","timestamp":"2020. július. 27. 16:20","title":"Lázár János a teniszszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végiköveti éleútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200725_Orultnek_tart__Elon_Musk_eletutja_1_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99889f85-718c-41e4-b88f-9d4acffaa781","keywords":null,"link":"/360/20200725_Orultnek_tart__Elon_Musk_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. július. 25. 19:00","title":"\"Őrültnek tart?\" – Elon Musk életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is profitálhat belőle.","shortLead":"A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is...","id":"20200726_pentagon_amerikai_hadsereg_automatizalas_5g_lockheed_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5985faf0-d9d3-4ae3-98c2-8c813263be7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_pentagon_amerikai_hadsereg_automatizalas_5g_lockheed_martin","timestamp":"2020. július. 26. 08:03","title":"Az 5G keményebb arca: jönnek az önvezető tankok, harckocsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]