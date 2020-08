Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer, kisebb-nagyobb vállalat határozta el, hogy egy ideig nem adnak fel hirdetést a Facebookon, hogy ezzel kényszerítsenek ki változást a közösségi oldalon. A cég által közölt számokon azonban ez meg sem látszik.","shortLead":"Több mint ezer, kisebb-nagyobb vállalat határozta el, hogy egy ideig nem adnak fel hirdetést a Facebookon, hogy ezzel...","id":"20200731_facebook_2020q2_penzugyi_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec37c0-6607-4ca9-8587-a6ebf1589bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_facebook_2020q2_penzugyi_jelentes","timestamp":"2020. július. 31. 16:13","title":"Ömlik a pénz a Facebookhoz, meg sem érezték a bojkott hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos konzervatív értékektől. Ezért történhet meg az, hogy a „ballib” értelmiség mellett egy ideje a konzervatívokat is igyekszik levadászni. ","shortLead":"Az „új jobboldalnak” egyetlen célja van, hogy igazolja Orbán Viktor politikáját, amely távol áll a hagyományos...","id":"202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819eca59-ff85-46a1-a0b1-1b2fb8595a62","keywords":null,"link":"/360/202031__fideszarvak__megcsufolt_konzervativizmus__farizeustempo__igazodasi_kenyszer","timestamp":"2020. július. 31. 07:00","title":"Nyírják a kritikus konzervatívokat a Fidesz kultúrharcosai, és már egymást is ekézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és rendezői tehetséggel elkészített heist-film paródiájának(?) kellene még a Tenet előtt rávenni a magyarokat, hogy nagy számban visszatérjenek a multiplexekbe. Nehéz megtippelni, sikerül-e neki, mindenesetre, ha a minőségen múlna, üresek maradnának a széksorok. Kritika.","shortLead":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és...","id":"20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a3e0ed-db86-4746-84b7-ea12709221f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","timestamp":"2020. július. 30. 20:00","title":"A Pesti balhéval az a legkisebb baj, hogy nem lehet belőle a magyar Ocean’s Eleven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebae6f12-ebf2-448b-be0d-99947a5e6943","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint minden téren alkalmatlan az Index alapító-főszerkesztője szerint.","shortLead":"Valamint minden téren alkalmatlan az Index alapító-főszerkesztője szerint.","id":"20200731_Uj_Peter_merhetetlenul_aljas_szemet_dolog_amit_Bodolai_muvelt_az_Indexszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebae6f12-ebf2-448b-be0d-99947a5e6943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31b3051-4f5d-4708-a965-b5bf38d97951","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Uj_Peter_merhetetlenul_aljas_szemet_dolog_amit_Bodolai_muvelt_az_Indexszel","timestamp":"2020. július. 31. 16:34","title":"Uj Péter: Mérhetetlenül aljas, szemét dolog, amit Bodolai művelt az Indexszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","shortLead":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","id":"20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7689ee2d-7f71-4eb2-b724-16e2da18ca40","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","timestamp":"2020. július. 31. 11:13","title":"Harmincezer forintba kerül a magán koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b5e86f-0464-4428-ab28-1edc633d9fe9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából.","shortLead":"Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából.","id":"20200801_A_szerkesztosegi_iranyvonalbol_lett_konfliktus_az_egyik_legnagyobb_mediabirodalom_igazgatosagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b5e86f-0464-4428-ab28-1edc633d9fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43117eae-c339-47cd-80ca-5caaf3423f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200801_A_szerkesztosegi_iranyvonalbol_lett_konfliktus_az_egyik_legnagyobb_mediabirodalom_igazgatosagaban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:22","title":"A „szerkesztőségi irányvonalból” lett konfliktus az egyik legnagyobb médiabirodalom igazgatóságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elütött egy embert egy tehervonat a siófoki állomáson - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.","shortLead":"Elütött egy embert egy tehervonat a siófoki állomáson - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.","id":"20200801_Gazolt_a_vonat_Siofoknal_kesesek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a25ab91-62c4-45e3-8453-19872ae4c43a","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Gazolt_a_vonat_Siofoknal_kesesek_varhatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:26","title":"Gázolt a vonat Siófoknál, késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]