Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt gyűjteni az illetékes hatóságok.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681bfa8-d6a4-4493-8e95-a8f1aa1c8878","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 09. 14:44","title":"A magyar küldöttség miatt zárták be a kambodzsai főváros iskoláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","shortLead":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","id":"20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c70c34-ec43-4424-bbe6-e23eff57e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","timestamp":"2020. november. 09. 08:03","title":"Mutatunk egy pofonegyszerű példát arra, hogyan tud hatékony lenni a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron a vakcina, lehallgatásba \"futott bele\" a miniszter. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron...","id":"20201110_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360111c9-1313-434b-acd1-cc818804fba5","keywords":null,"link":"/360/20201110_Radar360","timestamp":"2020. november. 10. 08:00","title":"Radar360: Mindenkinek újra kell szerveznie életét az új tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről született ma döntés.","shortLead":"Erről született ma döntés.","id":"20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe1e251-e9c1-471b-ad4c-903091437923","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","timestamp":"2020. november. 10. 13:35","title":"Maruzsa: El kell halasztani a szalagavatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","shortLead":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","id":"20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ff95d7-f9f4-41a7-bcff-bd7745ee68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","timestamp":"2020. november. 09. 12:01","title":"Halálosan megfenyegette az önkormányzati képviselőt, mert nem oldotta meg az óvodai parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","shortLead":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","id":"202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb639743-38ea-47d0-84fb-3d5e1ba8944f","keywords":null,"link":"/360/202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","timestamp":"2020. november. 10. 14:00","title":"Idehaza is igény támadt luxuskivitelű faházakra az erdők sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt kedd reggel a Békés megyei Vésztőn és a M43-as autópályán is.","shortLead":"Halálos baleset történt kedd reggel a Békés megyei Vésztőn és a M43-as autópályán is.","id":"20201110_teherauto_kerekparos_halalos_baleset_veszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d660357-4d95-4d22-a76a-7b314801e506","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_teherauto_kerekparos_halalos_baleset_veszto","timestamp":"2020. november. 10. 10:05","title":"Halálra gázolt egy teherautó egy kerékpárost Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]