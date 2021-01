Elfogadta a számüzetésbe kényszerült belarusz katolikus egyházfő lemondását Ferenc pápa vasárnap - tudósít a Reuters. Tadeusz Kondrusiewicz érsek a tavalyi év második felét emigrációban töltötte, mivel felbőszítette Aljakszandr Lukasenka elnököt.

Kondrusiewicz vasárnap töltötte be 75. életévét, és ilyenkor a Vatikánban bevett szokás, hogy az érsekek formálisan benyújtják lemondásukat a pápához. Az viszont szokatlan, hogy a pápa még aznap el is fogadja a visszavonulást: jellemzően még hónapokig, de akár évekig is hivatalban maradhatnak, amíg az utódjukat ki nem választják.

A Reuters római diplomáciai forrása szerint ez a sürgősség egy kompromisszumot tükröz a Vatikán és a belarusz kormány között: ez lehetett az ára annak, hogy az érsek karácsonykor visszatérhetett Minszkbe.

Kondrusiewicz azzal dühítette fel a fehérorosz elnököt, hogy védelmébe vette a kormányellenes tüntetőket, akik a vitatott augusztusi elnökválasztás után vonultak az utcákra, és azóta is kitartóan demonstrálnak az elnyomó rezsim ellen. Az érseket - aki éppen egy lengyelországi ceremóniáról próbált hazatérni - feltartóztatták a határon, ami konfliktushoz vezetett a szentszék és a kormány között. Még Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is megpróbált közbenjárni az érdekében, de végül 5 hónapba telt, mire az egyházfő szenteste hazautazhatott Minszkbe, hogy együtt ünnepelhessen híveivel.