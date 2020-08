Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","shortLead":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","id":"20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa29b1c4-afdb-4e3b-8aa6-c65527b6cd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:08","title":"Olcsóbb lett kávé a koronavírus miatt, de ezt a pénztárcája sajnos nem fogja megérezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","shortLead":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","id":"20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7555c-4524-4cb2-956d-4b5478b5a228","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:49","title":"Eddig 20 millió koronavírus-fertőzöttet találtak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a28c2-c678-4952-b5e0-18adccfdd033","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha egyetlen perccel hamarabb landol a gépük, 158 utas ússza meg a 10 napos vesztegzárat.","shortLead":"Ha egyetlen perccel hamarabb landol a gépük, 158 utas ússza meg a 10 napos vesztegzárat.","id":"20200809_Egy_percen_mult_de_nem_usztak_meg_a_karantent_egy_Nizzabol_Osloba_tarto_repulogep_utasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a28c2-c678-4952-b5e0-18adccfdd033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5736433-440d-466b-8efe-741d5c3ef4c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egy_percen_mult_de_nem_usztak_meg_a_karantent_egy_Nizzabol_Osloba_tarto_repulogep_utasai","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:13","title":"Egy percen múlt, hogy megússzák a karantént egy Nizzából Oslóba tartó repülőgép utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb8a396-e3e8-4ac6-bb5f-d5790a436622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz felborult, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. ","shortLead":"A busz felborult, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. ","id":"20200809_Halalos_buszbaleset_tortent_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb8a396-e3e8-4ac6-bb5f-d5790a436622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca8685b-0d6f-4c82-a755-e12818621a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Halalos_buszbaleset_tortent_az_M5oson","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:47","title":"Halálos buszbaleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint rég nem tapasztaltak ilyen magas betegszámot egy hétvége alatt, mint most.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint rég nem tapasztaltak ilyen magas betegszámot egy hétvége alatt, mint most.","id":"20200810_merkely_bela_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f8739f-d0a5-4310-9719-7366009a561a","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_merkely_bela_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:10","title":"Merkely: A második hullám küszöbén vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli Orbán Viktort, mert az autokrácia és az urambátyám rendszer akkor sem elfogadható, ha éppen a baloldal ellenpontja tartja fenn.","shortLead":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli...","id":"20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6eb3ad4-0fad-42c6-8411-e1f10fdb10f0","keywords":null,"link":"/360/20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:30","title":"National Review: Az amerikai konzervatívok félreértik Orbánt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak idegenben kell bizonyítaniuk, derült ki a nyoni sorsoláson.","shortLead":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak...","id":"20200810_foci_futball_labdarugas_europa_liga_sorsolas_puskas_akademia_felcsut_honved_mol_fehervar_fc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6795-8c40-4bfe-9d49-4ff9bf214446","keywords":null,"link":"/sport/20200810_foci_futball_labdarugas_europa_liga_sorsolas_puskas_akademia_felcsut_honved_mol_fehervar_fc","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:14","title":"Finn, ír és svéd ellenfelekkel küzdhetnek a magyarok az Európa-liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik a vírust. Ugyanakkor ehhez szükség van a lakosság józan óvatosságára is – mondta a Heteknek Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte nagyon fontos, hogy minél többen beadassák maguknak az influenzaoltást. ","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik...","id":"20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e0351-f076-4d74-be96-434a2428b8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:22","title":"Merkely: A második hullám enyhébb lehet, de ehhez az emberek együttműködése, és az influenzaoltás is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]