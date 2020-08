Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20383408-5f1c-4882-9999-b57466b1d174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az allergiások vannak nagyobb veszélyben.","shortLead":"Nem csak az allergiások vannak nagyobb veszélyben.","id":"20200809_A_parlagfu_miatt_lehet_tobb_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20383408-5f1c-4882-9999-b57466b1d174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6006f1-ba86-41b8-944b-3b51e1dbe2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_parlagfu_miatt_lehet_tobb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:32","title":"A parlagfű miatt is több lehet a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon emberek számára, akik vérében már vannak a SARS-CoV-2 vírus elleni antitestek. ","shortLead":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon...","id":"20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71feef4-19d1-4f51-b341-f9b68af7ea18","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:43","title":"Orosz virológus kérdőjelezte meg az orosz Covid-vakcina biztonságosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával, hogy a tüntetések ne veszélyeztessék őket. ","shortLead":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával...","id":"20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6358b28-9b4c-4003-a216-80c0ca0162b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:07","title":"Magyar orvoscsapat Bejrútban: \"Akárhová megyünk, halmokban áll az üvegszilánk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb új koronavírusos beteget.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb új koronavírusos beteget.","id":"20200810_koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab45ae-8215-4fc4-9672-0be4a1e61b32","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:45","title":"Koronavírus: három halott, 35 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdemes korán érkezni a Margitszigetre, mert a meccs előtt búcsúztatják a klasszis vízilabdázót.","shortLead":"Érdemes korán érkezni a Margitszigetre, mert a meccs előtt búcsúztatják a klasszis vízilabdázót.","id":"20200810_benedek_tibor_magyar_kupa_donto_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbd7028-465b-4b96-85c1-06f7ea2adb1c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_benedek_tibor_magyar_kupa_donto_film","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:39","title":"Filmmel búcsúznak Benedek Tibortól a magyar kupa döntője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]