Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot szedett a járvány.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot...","id":"20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1531aebe-aaba-4e73-b776-8c7752655d21","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:24","title":"Már több mint ötmillió fertőzött van az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e197954-db41-4fc7-9641-5800a66bcbb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az Alekszandr Lukasenko állítólagos győzelmét megerősítő exit poll eredmények közzététele után a hivatalos adatok igazságában kételkedő ellenzékiek gyülekezni kezdtek Minszk főterén. A rendőrök megkezdték a tüntetők őrizetbe vételét.","shortLead":"Nem sokkal az Alekszandr Lukasenko állítólagos győzelmét megerősítő exit poll eredmények közzététele után a hivatalos...","id":"20200809_Mar_viszik_el_a_rendorok_az_ellenzekieket_Minszkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e197954-db41-4fc7-9641-5800a66bcbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299b8204-20f6-4a2b-94fc-2cb103cee118","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_viszik_el_a_rendorok_az_ellenzekieket_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:45","title":"Már viszik el a rendőrök az ellenzékieket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű munkavállalóinak.","shortLead":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű...","id":"20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a8d3f0-d8ee-4c52-b319-1dc5cee02b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Előrébb jár a nők jogainak terén egy indiai cég, mint sok hazai vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","shortLead":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","id":"20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9645cd9-4bfd-4180-a5b8-6544e42b1e98","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:05","title":"Rendőrségen landoltak Vadai Ágnes kérdései a lélegeztetőgép-vásárlásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget gründolt. A BKK belefutott egy eljárási hibába a Lánchíd-tenderrel, és kiderült, hogy tavaly veszteséges volt az e-jegy miatt. A kormány nagy tételben vett lélegeztető gépeket, ezért furcsa módon drágábban – a pontos számokat későbbre ígérik. Ez történt a héten a gazdaságban.","shortLead":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget...","id":"20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a5e0df-56f4-4999-9238-c13b883c25f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 07:00","title":"És akkor egy magyar milliárdosnak lett egy nagyon rossz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bf40cc-8478-4e3c-8613-aa18f19890d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei titkos fegyvereként is emlegetik a Kirin 1000 lapkakészletet, ami a küszöbön álló Mate 40 sorozat lelke lehet. Csakhogy egyelőre kérdés, sikerül-e sokáig tömegesen gyártani.","shortLead":"A Huawei titkos fegyvereként is emlegetik a Kirin 1000 lapkakészletet, ami a küszöbön álló Mate 40 sorozat lelke lehet...","id":"20200810_huawei_kirin1000_lapkakeszlet_bemutatasa_szeptember5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0bf40cc-8478-4e3c-8613-aa18f19890d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc9205d-60fa-41b0-aca4-78718bce1f38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin1000_lapkakeszlet_bemutatasa_szeptember5","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:03","title":"\"A Huawei titkos fegyvere\" lehet ez az új chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]