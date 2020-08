Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb...","id":"20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b805e05-679e-4e86-8b2d-54b850e41295","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:20","title":"Magyarországra költözik a szerb foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az egykor a bankkártyákkal megegyező méretű SIM-kártyák mára a felismerhetetlenségig zsugorodtak, és az életünk részévé váltak: hosszú évekig, évtizedekig elkísérnek a telefonszámunk mellett minden fontos egyedi azonosítót tartalmazó SIM-ek. Az egyre okosodó techvilág új kihívásainak viszont meg kell felelni, így fizikailag lassan búcsút inthetünk a mobiltelefonok hálózati kapcsolatát biztosító plasztik kártyának. ","shortLead":"Az egykor a bankkártyákkal megegyező méretű SIM-kártyák mára a felismerhetetlenségig zsugorodtak, és az életünk részévé...","id":"magyartelekom_20200731_Mindenkinek_van_de_kevesen_tudjak_mire_jo_telekom_esim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc8556b-93cc-4598-8b1a-026bcf7314a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200731_Mindenkinek_van_de_kevesen_tudjak_mire_jo_telekom_esim","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:30","title":"Mindenkinek van, de kevesen tudják, mire jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő áprilistól tudnak diákhitelt igényelni azok a tanulók, akik szakképzésben, felnőttképzésben vesznek részt.","shortLead":"Jövő áprilistól tudnak diákhitelt igényelni azok a tanulók, akik szakképzésben, felnőttképzésben vesznek részt.","id":"20200810_szakkepzes_felnottkepzes_diakhitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440faf2a-6ee3-4d2e-99c8-44295f6072f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_szakkepzes_felnottkepzes_diakhitel","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:32","title":"A szakképzésben és a felnőttképzésben tanulók is igényelhetnek majd diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondott a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","shortLead":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","id":"20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97cefbf-9f75-4316-8b1d-2a4b4baa2626","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:31","title":"Trump már nem úgy érez a kínai elnök iránt, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","shortLead":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","id":"20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b3cba-002b-4378-a2b3-514c6dd68061","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:18","title":"Elvitték a rendőrök az egyik hongkongi ellenzéki lap tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c67dfe-bb29-48c9-b38b-d9a0c1ccf7b2","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Visszatérni látszik az egészséges szintre a hazai áramfogyasztás – és ennek, úgy tűnik, nem a melegebb időjárás miatti klímaigény-növekedés az oka.","shortLead":"Visszatérni látszik az egészséges szintre a hazai áramfogyasztás – és ennek, úgy tűnik, nem a melegebb időjárás miatti...","id":"20200810_magyarorszag_aramfogyasztasa_energiaigeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c67dfe-bb29-48c9-b38b-d9a0c1ccf7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b0ad5a-2deb-4c38-955b-b09f9ade2de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_magyarorszag_aramfogyasztasa_energiaigeny","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:33","title":"Visszatért Magyarország áramfogyasztása a járvány előtti időszakéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]