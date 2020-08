Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","id":"20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4237831-36c5-4eb6-8d67-f88bf210c460","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:11","title":"Vége a hosszú hétvégének, bedugultak az autópályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","shortLead":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","id":"20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c91cd01-eb45-4820-935e-08b3a40e5722","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:47","title":"Tiltakozik az ellenzék: „Orbán oligarchái mindenütt megvetették a lábukat a Balaton partján”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban legyenek az ott tárolt állományok.","shortLead":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban...","id":"20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc82259b-ef46-4ed9-a800-4842575e2a5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:03","title":"Külön PIN-kóddal rejtheti el fájljait a Google alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet","shortLead":"A szakszervezet szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet","id":"20200822_magyar_egeszsegugy_letszamhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6abff1-f3f9-46f7-b920-de10b92f0a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_magyar_egeszsegugy_letszamhiany","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:31","title":"Tavaly óta több mint hatezer dolgozó tűnt el a magyar egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire kiderült, hogy fertőzött, már elhagyta otthonát, mert elmúltak a tünetei. Állítólag a kontkaktjait összeíró rendőr végig sem hallgatta, kikkel találkozott.","shortLead":"Mire kiderült, hogy fertőzött, már elhagyta otthonát, mert elmúltak a tünetei. Állítólag a kontkaktjait összeíró rendőr...","id":"20200823_koronavirus_teszt_mentok_varakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab304aac-11af-4311-af8a-86f9115c368e","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_koronavirus_teszt_mentok_varakozas","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:15","title":"Napokig várt a mentőkre egy koronavírus-fertőzött, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha még mindig kísértene a 100 éve született, de papíron maradt sevres-i béke.","shortLead":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha...","id":"202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf42a8b-1eef-4c9a-8042-347da280c6f8","keywords":null,"link":"/360/202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:00","title":"Harcolni is kész a török elnök a Földközi-tenger mélyén felfedezett gázmezőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78f2aa0-93c8-4ea9-8834-63fcd0872aa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvény egy hete ért véget.","shortLead":"A rendezvény egy hete ért véget.","id":"20200822_Koronavirusos_a_DK_nyari_egyetemenek_egyik_resztvevoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78f2aa0-93c8-4ea9-8834-63fcd0872aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504e785-53f5-4230-8eec-97f19eda3744","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Koronavirusos_a_DK_nyari_egyetemenek_egyik_resztvevoje","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:26","title":"Koronavírusos a DK nyári egyetemének egyik résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]