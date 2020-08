Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató elmondása szerint a cég nem készül leépítésre.","shortLead":"A vezérigazgató elmondása szerint a cég nem készül leépítésre.","id":"20200825_Uj_tulajdonosa_lehet_a_Dunaferrnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90310894-3b98-4d65-93c6-613ffe713a48","keywords":null,"link":"/kkv/20200825_Uj_tulajdonosa_lehet_a_Dunaferrnek","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:25","title":"Új tulajdonosa lehet a Dunaferrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97603678-7b4e-40dc-aa49-ecca5bfc53b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly még 1 milliárdot, 2020-ban már 2,3 milliárd forintnyi támogatást utalt át a Magyar Divat & Design Ügynökségnek a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Tavaly még 1 milliárdot, 2020-ban már 2,3 milliárd forintnyi támogatást utalt át a Magyar Divat & Design Ügynökségnek...","id":"20200825_A_tavalyi_1_milliard_utan_iden_mar_23_milliardot_kapott_az_Orban_Rahelkozeli_divatugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97603678-7b4e-40dc-aa49-ecca5bfc53b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bbd08a-95fc-44cf-a90e-08749456d4e1","keywords":null,"link":"/360/20200825_A_tavalyi_1_milliard_utan_iden_mar_23_milliardot_kapott_az_Orban_Rahelkozeli_divatugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:00","title":"Két és félszer több közpénzt kap idén az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","shortLead":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","id":"20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c18f-c96e-4208-8f09-eeca7d48d3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:25","title":"Még készül a protokoll arra az esetre, ha gócponttá válna egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","shortLead":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","id":"20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad6e2f2-2a65-48a6-83a9-e5bd68b6a9ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:36","title":"Fertőtlenítették a Vígszínház épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági intézkedések mellett munkába állt a bíróság.","shortLead":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági...","id":"20200824_christchurch_merenylet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c06e8a6-1a72-42a9-abaf-b3e20db1e4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_christchurch_merenylet_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:02","title":"Bíróság elé állt a christchurchi merénylet vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt referendummal akadályozta volna meg, hogy a természetes tavak szabadstrandjait beépítsék.","shortLead":"Az ellenzéki párt referendummal akadályozta volna meg, hogy a természetes tavak szabadstrandjait beépítsék.","id":"20200824_nepszavazas_kerdes_mszp_balaton_nvb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91247a7-d9be-4d0f-9ea1-56abc734ea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_nepszavazas_kerdes_mszp_balaton_nvb","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:05","title":"Elmeszelték az MSZP Balatont védő népszavazási kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek örülnek, ha a postás egy nagy dobozzal csönget be hozzájuk, és még jobban, ha abból egy gázzal töltött léggömb repül elő egy üdvözlőkártyával vagy egy kis ajándékkal.","shortLead":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek...","id":"202034_gazos_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f06d1-30ea-4d6e-9407-8ea48fa7a3af","keywords":null,"link":"/360/202034_gazos_meglepetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:00","title":"Kipróbálták és bejött: nem gáz lufikat küldeni ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]