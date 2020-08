Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","shortLead":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","id":"20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c353d8e8-803f-4061-a231-12c4fe0145db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:02","title":"Városban ritkán látott technológiát is használnak a Deák téri metrófelújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9ee893-7f8a-4eb6-bf01-c4f3af07a145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök percek alatt megszerezte a szükséges szavazatokat.\r

","shortLead":"A regnáló elnök percek alatt megszerezte a szükséges szavazatokat.\r

","id":"20200824_Nincs_megleptes_hivatalosan_is_Donald_Trump_a_Republikanus_Part_elnokjeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9ee893-7f8a-4eb6-bf01-c4f3af07a145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f19cb5-d03f-4582-9fd4-0efaa50b8a49","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Nincs_megleptes_hivatalosan_is_Donald_Trump_a_Republikanus_Part_elnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:33","title":"Nincs megleptés, hivatalosan is Donald Trump a Republikánus Párt elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját oktatói programját elvégezve is be lehet majd kerülni a világ egyik legmenőbb munkahelyére.","shortLead":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját...","id":"20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93569be-f2dc-479c-9f02-6c1be2858879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:05","title":"A Google dobja a diplomákat, a náluk szerzett papír is elég lesz a munkába álláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","id":"20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de377e6-e6f3-4414-8072-7078aed7e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:33","title":"Kórházba szállították a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla tőzsdei értéke már minden versenytársét felülmúlta, de a kasszája kevésbé csörög.","shortLead":"A Tesla tőzsdei értéke már minden versenytársét felülmúlta, de a kasszája kevésbé csörög.","id":"20200825_A_Volkswagenkonszern_tobb_mint_9_ezer_dollart_keres_masodpercenkent_a_Tesla_780at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216ec47e-2d72-410e-b1a2-c7320830fac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_Volkswagenkonszern_tobb_mint_9_ezer_dollart_keres_masodpercenkent_a_Tesla_780at","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:14","title":"A Volkswagen-konszern több mint 9 ezer dollárt keres másodpercenként, a Tesla 780-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","shortLead":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","id":"20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b2ac6b-456d-40c6-9a47-a75ef97ecc5a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:45","title":"Krónikus fáradékonyság gyötri a koronavírus-fertőzésen átesett Barta Sylviát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]