Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök önmagával való elégedettséget sugároz az Operatív Törzs szombati ülésén.","shortLead":"A magyar miniszterelnök önmagával való elégedettséget sugároz az Operatív Törzs szombati ülésén.","id":"20200912_orban_viktor_coolest_hungarian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f347c5-d5bd-4634-8c1d-d5e9305f49a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_orban_viktor_coolest_hungarian","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:10","title":"A legmenőbb magyar - üzente magáról maszkján Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad164cc4-bbe4-498a-bede-15c8866fd494","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 25, Kongóból kicsempészett gorillát találtak a zimbabwei hatóságok az ország határán végzett rutinellenőrzés során. A rendőrök négy embert őrizetbe vettek. A kongói rendőrök ugyancsak lefoglaltak 56 kilogramm tobzoskapikkelyt, utóbbit különféle betegségek kezelésére használják.","shortLead":"Több mint 25, Kongóból kicsempészett gorillát találtak a zimbabwei hatóságok az ország határán végzett rutinellenőrzés...","id":"20200912_Gorillakat_mentettek_meg_Zimbawbeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad164cc4-bbe4-498a-bede-15c8866fd494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca765676-1669-4d2d-9ae7-72df2613ee9d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Gorillakat_mentettek_meg_Zimbawbeban","timestamp":"2020. szeptember. 12. 15:04","title":"Csempészett gorillákat mentettek meg Zimbabwbéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","id":"20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4783da64-2291-4636-9156-ea69d4cba57c","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:13","title":"Kormánybiztos lesz felelős a 2021-es Budapesti Expóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon videojátékos terveinek első, komolyabb vállalkozása. Az MMO, vagyis más felhasználók által uralt, így mindenképp internetet igénylő szoftvert havidíj nélkül lehet majd elérni. Feltéve, hogy a sok országban új erőre kapott koronavírus-járvány miatt nem kell megint elhalasztani.","shortLead":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon...","id":"20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad9c6e8-8d06-4139-a5ad-0c1b1bdb3a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Szép és jó az Amazon új világa, csak nehogy elvigye a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02d5669-3050-46a6-9d41-0115b54e0709","keywords":null,"link":"/360/202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:15","title":"Milyen koronavírustesztet akar? Gyorsat? Olcsót? Pontosat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki:","id":"20200912_Nem_volt_telitalalat_az_otoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db9283-6941-4183-802d-2dcf7f703bb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Nem_volt_telitalalat_az_otoslotton","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:46","title":"Nem volt telitalálat az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az első helyről.","shortLead":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte...","id":"20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd9a1d-3608-4856-8593-6ed8e7759eab","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:20","title":"Hamiltoné a pole-pozíció Mugellóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]