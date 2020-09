Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48ddd4f3-2f11-4e09-a503-b70a0ac27d39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Első észak-koreai disszidensként szerzett egyéni körzetben parlamenti mandátumot Dél-Koreában Sze Jong Ho, aki londoni diplomataként megízlelte a kapitalizmust, és tetszett neki. Közben Phenjanból kígyót-békát kiabálnak rá, és védőőrizet alatt él Szöulban.","shortLead":"Első észak-koreai disszidensként szerzett egyéni körzetben parlamenti mandátumot Dél-Koreában Sze Jong Ho, aki londoni...","id":"202037_sze_jong_ho_eszaki_szokevenybol_delkoreai_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ddd4f3-2f11-4e09-a503-b70a0ac27d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353b4b7-3c44-43d8-84af-53f9af703ed0","keywords":null,"link":"/360/202037_sze_jong_ho_eszaki_szokevenybol_delkoreai_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:00","title":"Gangnam Style – Szöul elit negyedében képviselő az Észak-Koreából szökött diplomata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete már Donald Trumppal is közölte döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete már Donald Trumppal is közölte döntését.","id":"20200915_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e4e4c7-25b3-466a-990c-da46152c5a40","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_egyesult_allamok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:13","title":"Távozik David Cornstein amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0252acd-8d19-4789-98cf-1b19cefe283a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Több mint 200 évvel a Covid előtt hatalmas siker volt az orvostörténet első világméretű oltási akciója.","shortLead":"Több mint 200 évvel a Covid előtt hatalmas siker volt az orvostörténet első világméretű oltási akciója.","id":"20200915_Arvagyerekek_Balmis_expedicio_vakcina_Jenner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0252acd-8d19-4789-98cf-1b19cefe283a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3643ced6-c77f-4fbf-814c-af3d72883b6d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Arvagyerekek_Balmis_expedicio_vakcina_Jenner","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:00","title":"Árvagyerekeket használtak élő tartálynak a vakcina exportjához, mert nem volt hűtőlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","shortLead":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","id":"20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0515e0f0-7545-4735-bfbe-6510ff3b9e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:33","title":"Több új készüléket is kiad a Google, telefon és hangszóró is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékosok panaszmentesek.","shortLead":"A játékosok panaszmentesek.","id":"20200915_Koronavirusos_lett_ket_focista_a_Vasasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9155b-b42d-4fe7-97ef-4783737a285b","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Koronavirusos_lett_ket_focista_a_Vasasnal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:52","title":"Koronavírusos lett két focista a Vasasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek között.","shortLead":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek...","id":"202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d56c-1bfc-4330-b96b-1cd918f3f8ac","keywords":null,"link":"/360/202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:00","title":"Palacsintasütés laptoppal a kézben: a jövőben csak kérni kell a home office-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszólalt a Sony, miután a Bloomberg megírta, 4 millióval kevesebb PlayStation 5 készülhet el a tervezettnél. A gyártó szerint a hír nem igaz.","shortLead":"Megszólalt a Sony, miután a Bloomberg megírta, 4 millióval kevesebb PlayStation 5 készülhet el a tervezettnél. A gyártó...","id":"20200916_sony_playstation_5_gyartas_kapacitas_amd_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddc3f1f-6f78-4751-9f75-77c5855b246a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_sony_playstation_5_gyartas_kapacitas_amd_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:06","title":"Cáfolja a Sony, hogy nem halad a PlayStation 5 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","shortLead":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","id":"20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e146b-5700-4c3e-9ce0-62f457165030","keywords":null,"link":"/elet/20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:15","title":"Vizsgálják Hamiltont a pólója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]