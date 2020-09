Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4d2202-da30-475c-8474-f15a14c5a929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy büfé előtti italozásból lett vitatkozás, majd verekedés.","shortLead":"Egy büfé előtti italozásból lett vitatkozás, majd verekedés.","id":"20200914_nyugati_aluljaro_verekedes_kifosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4d2202-da30-475c-8474-f15a14c5a929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaee694-c705-453d-a365-6b4d5cba6b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nyugati_aluljaro_verekedes_kifosztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:37","title":"Egy kopasz férfi rátámadt egy másikra a Nyugati téri aluljáróban és elvette 180 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga futballklubtól.","shortLead":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga...","id":"20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8fdec-6713-473d-8b9f-48971a9587e3","keywords":null,"link":"/sport/20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:30","title":"Huszonöt napig volt Bölöni a Gent vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes képzés során a fotó- és videókészítéssel, továbbá a közösségi médiával is megismerkednek a tanulók.","shortLead":"Az ingyenes képzés során a fotó- és videókészítéssel, továbbá a közösségi médiával is megismerkednek a tanulók.","id":"20200915_roma_kulturalis_influenszer_kepzes_corvinus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1dee3-e33b-432e-bbf1-7acf672ef673","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_roma_kulturalis_influenszer_kepzes_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:21","title":"Roma kulturális influenszerképzés indul a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki is áll, és az szerinte Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki...","id":"20200915_Balazs_Peter_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281f6d2-d868-481f-9f1c-a5cbc102819e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Balazs_Peter_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:28","title":"Balázs Péter: Bizonyos közéleti parazitáknak sikerül durva konfliktust generálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc8fd2-6f42-45c4-87bd-cdcd3172c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult. ","id":"20200915_meresz_kulsot_kapott_a_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc8fd2-6f42-45c4-87bd-cdcd3172c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffc8aa0-13ee-496f-ba9d-d4858aa53f54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_meresz_kulsot_kapott_a_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:21","title":"Merész külsőt kapott a teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","id":"20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29cd84b-cebb-43ee-8f51-7f2ce168b5fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:38","title":"Navalnij egyre jobban van, már képes felkelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt mégsem a tajvani TSMC fogja gyártani.","shortLead":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt...","id":"20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465880d-b45d-4a05-9491-ee38034897a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:38","title":"A Samsung gyárthatja a 2021-es androidos csúcsmobilok egyik csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]