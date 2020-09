Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50c60743-c43c-4384-b500-64c11828abdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gennaris névre keresztelt rendszert az ausztrál Monash Egyetem fejlesztette, és egy olyan technológiát takar, ami egy kamera segítségével az agyba közvetíti a látott képet.","shortLead":"A Gennaris névre keresztelt rendszert az ausztrál Monash Egyetem fejlesztette, és egy olyan technológiát takar, ami...","id":"20200918_bionikus_szem_vaksag_implantatum_gennaris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c60743-c43c-4384-b500-64c11828abdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fb3c3c-143e-45d3-845a-9847ebc143ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_bionikus_szem_vaksag_implantatum_gennaris","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:03","title":"Az orvosok felkészültek, hogy beültessék az első bionikus szemet egy emberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","shortLead":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","id":"20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413395a7-db38-4fad-a9bf-8bd5e16fb024","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:34","title":"Üzemeltetőt keres a BKK a Bubinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d357345b-e6b0-455b-a038-7d803c0cc075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett, hogy az eddig legjellemzőbb hátránya, a mérete se lehessen kifogás ellene.","shortLead":"A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett...","id":"20200917_Seat_Leon_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d357345b-e6b0-455b-a038-7d803c0cc075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1ab1f8-2e07-4d4e-9e4a-7803b4537efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Seat_Leon_bemutato","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:45","title":"Seat Leon-bemutató: nem csak a nevét írja másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök inkább vár másfél hónapot a válasszal, mert az Egyesült Államokban választások lesznek.","shortLead":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök...","id":"20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30b9dcf-688e-4fc6-8e56-ba7dda097850","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:54","title":"Mexikó már nem is akarja kommentálni Trump legújabb bírálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","shortLead":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","id":"20200917_virus_zoonozis_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05385b-f2c2-453f-878b-fee45c50616a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200917_virus_zoonozis_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:07","title":"Modellezték tudósok, hogyan terjednek a vírusok állatról emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Interjúban magyarázta Oroszország külpolitikáját Szergej Lavrov külügyminiszter. Szerinte az orosz lépéseknek nincs alternatívájuk.\r

\r

","shortLead":"Interjúban magyarázta Oroszország külpolitikáját Szergej Lavrov külügyminiszter. Szerinte az orosz lépéseknek nincs...","id":"20200918_orosz_kulpolitika_szergej_lavrov_amerikai_valasztas_belarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8564821-9344-43f9-9971-a9fa0debd432","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_orosz_kulpolitika_szergej_lavrov_amerikai_valasztas_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:17","title":"Lavrov: Kína és Oroszország nem játszik a nyugati szabályok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816384b4-abda-4943-a7c0-df9dd9a61728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismét egyetlen vállalatba vonja össze több értékes cégét Spéder Zoltán, a volt FHB Bank korábbi első embere, aki négy évvel ezelőtt kegyvesztetté vált a kormány szemében.","shortLead":"Ismét egyetlen vállalatba vonja össze több értékes cégét Spéder Zoltán, a volt FHB Bank korábbi első embere, aki négy...","id":"202038_silhouette_capital_spederkoncentral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=816384b4-abda-4943-a7c0-df9dd9a61728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2744b-2fe4-4f87-9fd5-3eb6657a93b6","keywords":null,"link":"/360/202038_silhouette_capital_spederkoncentral","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:00","title":"Az Index volt tulajdonosa átszervezi sokmilliárdos cégbirodalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj- és a gázkitermelés is csökken idén Oroszországban, az exportárak jóval alacsonyabbak, mint korábban.","shortLead":"Az olaj- és a gázkitermelés is csökken idén Oroszországban, az exportárak jóval alacsonyabbak, mint korábban.","id":"20200917_Oroszorszag_gaz_van_de_csak_2022ben_lesz_annyi_mint_2019ben_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8dae52-8d40-46ee-be61-407f1a104b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Oroszorszag_gaz_van_de_csak_2022ben_lesz_annyi_mint_2019ben_volt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:49","title":"Oroszország: gáz van, de csak 2022-ben lesz annyi, mint 2019-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]