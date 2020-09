Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minél idősebb valaki, annál inkább vásárol és fogyaszt hazai élelmiszert - derül ki az óbudai Egyetem kutatásából. A kutatók szerint a fiatalabbak bizonytalanok ebben ezért megszólításuk sokat segíthetne a hazai élelmiszerek népszerűsítésében.","shortLead":"Minél idősebb valaki, annál inkább vásárol és fogyaszt hazai élelmiszert - derül ki az óbudai Egyetem kutatásából...","id":"20200920_elemiszerfogyasztas_hazai_fiatalok_idosek_kutatas_obudai_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c4e2f-5ce6-4e2d-8be4-1e11556f3c6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_elemiszerfogyasztas_hazai_fiatalok_idosek_kutatas_obudai_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:45","title":"Az idősebbek több hazait esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év alatt.","shortLead":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év...","id":"20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3ac86-2449-4074-9a80-0a180da8006a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:09","title":"A leggazdagabb 1 százalék több légszennyezettségért felelős, mint az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Utána csapadékosabb idő jön.","shortLead":"Utána csapadékosabb idő jön.","id":"20200920_idojaras_kozeptavu_elorejelzes_kanikula_es_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea287219-3985-41b3-8027-3d8694c44599","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_idojaras_kozeptavu_elorejelzes_kanikula_es_eso","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:50","title":"A hét közepéig kitart a meleg nyárutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d91a20-4644-4ef3-bc4c-5a3f5e3b7451","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zsugorított emberfejek és más emberi maradványok kiállítása nélkül nyílik meg újra az Oxfordi Egyetem Pitt Rivers Múzeuma egy hosszabb szünet után.","shortLead":"Zsugorított emberfejek és más emberi maradványok kiállítása nélkül nyílik meg újra az Oxfordi Egyetem Pitt Rivers...","id":"20200920_oxfordi_egyetem_pitt_rivers_muzeum_antropologia_zsugoritott_emberfejek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a20-4644-4ef3-bc4c-5a3f5e3b7451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba6805-a175-4f33-80f5-ad3cbef4d36a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_oxfordi_egyetem_pitt_rivers_muzeum_antropologia_zsugoritott_emberfejek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 10:03","title":"Holnap zsugorított emberfejek nélkül nyit ki újra az oxfordi egyetem múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","shortLead":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","id":"20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c5fa-31f9-4949-aa8e-df25950f08e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:26","title":"Orbán Viktor szerint a magyar ellenzék olyan, mint a kolbász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates figyelmeztetett rá, most tényleg megtörténik: a gazdagabb nemzetek kis csoportja befoglalta a gyártás előtt álló koronavírusoltás-készletek zömét.","shortLead":"Bill Gates figyelmeztetett rá, most tényleg megtörténik: a gazdagabb nemzetek kis csoportja befoglalta a gyártás előtt...","id":"20200921_koronavirus_vakcina_jelolt_oltoanyag_oltas_gazdag_allamok_bill_gates_moderna_astrazeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46452be-a1ad-4a04-a96d-e6c34826e6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_koronavirus_vakcina_jelolt_oltoanyag_oltas_gazdag_allamok_bill_gates_moderna_astrazeneca","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:03","title":"Úgy tűnik, a koronavírus-vakcinához tényleg csak a gazdagabbak juthatnak először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két forró témába is beleállt a magyar miniszterelnök: nem akarja, hogy jogállami kitétel legyen az EU-s pénzek elosztásánál és nem enged migráció ügyében sem. De egy elsőre marginálisnak tűnő döntésnél is szembemegy 26 tagállam akaratával. ","shortLead":"Két forró témába is beleállt a magyar miniszterelnök: nem akarja, hogy jogállami kitétel legyen az EU-s pénzek...","id":"20200921_FAZ_Orban_egyszerre_harom_ugyben_is_az_EU_ellen_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b498-bcf1-4b3b-9d78-3f3973460267","keywords":null,"link":"/360/20200921_FAZ_Orban_egyszerre_harom_ugyben_is_az_EU_ellen_megy","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:15","title":"FAZ: Orbán egyszerre három ügyben is az EU ellen megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kettős szorításban él a koronavírus második, az elsőnél talán veszélyesebb hullámával harcoló emberiség: miközben még nincs vakcina a kór ellen, szinte biztosra vezető, hogy belátható időn belül újabb, a Covid-19-nél súlyosabb pandémiák jelenhetnek meg. S ami a legfélelmetesebb, nem kell sok pénz és nagy szaktudás egy mesterséges kórokozó létrehozásához. Csak egy kis düh.","shortLead":"Kettős szorításban él a koronavírus második, az elsőnél talán veszélyesebb hullámával harcoló emberiség: miközben még...","id":"20200921_A_garazsbol_vagy_a_szomszed_erdobol_is_johet_a_kovetkezo_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac15829-81e9-4b0f-b39c-5ef93f869307","keywords":null,"link":"/360/20200921_A_garazsbol_vagy_a_szomszed_erdobol_is_johet_a_kovetkezo_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:00","title":"A garázsból vagy a szomszéd erdőből is jöhet a következő járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]