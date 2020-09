Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést sem megoldott.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést...","id":"20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c5b23-49f7-47a6-99b3-6bba3014c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:17","title":"A tanárok pénztárcája is megérezheti a hiányos karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik technológiai weboldal azt vizsgálta, vajon megéri-e lemondani ezekről a némi anyagi előny ellenében.","shortLead":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik...","id":"20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd3838-0fe2-464a-9904-7850fb566b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:03","title":"Megjelent az olcsóbb Apple Watch, de vajon megéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester emberei még a tavalyi önkormányzati kampányban. A polgármestert tanúként hallgatták meg a cikk miatt az LMP által indított sajtóperben, de az ítélet szerint inkább a véleményét mondta, mint a tényeket.","shortLead":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester...","id":"20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd40097-ca6b-44a0-8a3b-d98df0bf37ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:23","title":"Még adós a helyreigazítással két kormánylap is a perben, amelyben Matolcsy Gyöngyi csak terelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef628e6-54b9-4e61-a9c6-2464bb4f2d1d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A saját vállalkozás, cég alapításának gondolata elsőre ijesztőnek tűnik, pedig csak egy maroknyi dolgot kell betartani, hogy ne fulladjon kudarcba a kezdeményezés.\r

","shortLead":"A saját vállalkozás, cég alapításának gondolata elsőre ijesztőnek tűnik, pedig csak egy maroknyi dolgot kell betartani...","id":"samsungbch_20200923_cegalapitas_vallalkozas_tippek_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef628e6-54b9-4e61-a9c6-2464bb4f2d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff616b8e-f2cb-4e5a-94c7-a8dc04a32ed3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200923_cegalapitas_vallalkozas_tippek_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"4 egyszerű, de annál hatékonyabb tipp leendő vállalkozóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","shortLead":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","id":"20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b15f9d-d16c-4fdc-9362-05d09da6b0b7","keywords":null,"link":"/elet/20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:18","title":"Száraz Dénes: Arrogancia, kivagyiság, hatalom és erőfitogtatás van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került...","id":"20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9349d-4421-41dc-a7ed-e98b7817c31e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:31","title":"Orbán Viktor most már akár ott is lehetne a Szuperkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800ce25-00e0-4918-8a11-aad20854f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új mobilos szenzorainak köszönhetően vékonyabb lehet a kameramodul kitüremkedése a mobilok hátulján, és az elkészített fotók/videók is szebbek lesznek.","shortLead":"A Samsung új mobilos szenzorainak köszönhetően vékonyabb lehet a kameramodul kitüremkedése a mobilok hátulján, és...","id":"20200923_samsung_isocell_technologia_isocell_gm5_isocell_jd1_isocell_gw3_isocell_hm2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4800ce25-00e0-4918-8a11-aad20854f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f236bf-d585-431b-ab34-c32900ce54b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_isocell_technologia_isocell_gm5_isocell_jd1_isocell_gw3_isocell_hm2","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:03","title":"A Samsung újdonsága ellaposíthatja a telefon hátulján kitüremkedő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]