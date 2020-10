Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","shortLead":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","id":"20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a031c73f-3e16-45d6-9860-425c5ec75c60","keywords":null,"link":"/elet/20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","timestamp":"2020. október. 02. 07:25","title":"A hétvégén visszakacsint a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2789645c-178b-4222-a04d-48153c2c3d5e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Ismerős a helyzet, amikor a drogériák vagy hipermarketek polcai előtt csak áll az ember tanácstalanul és azt sem tudja, hogy az állandó fáradtsággal, visszatérő fertőzésekkel vagy étvágytalansággal járó vashiányra milyen vaskészítményt vásároljon. Dr. Bajnok Éva belgyógyász segítségével rendet teszünk a vasat tartalmazó termékek között, hogy könnyebb legyen választani. \r

","shortLead":"Ismerős a helyzet, amikor a drogériák vagy hipermarketek polcai előtt csak áll az ember tanácstalanul és azt sem tudja...","id":"maltofer_20201002_Vashiany_vaspotlas_szakerto_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2789645c-178b-4222-a04d-48153c2c3d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d421c57-82fc-4693-9fcf-976fbbd40de9","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201002_Vashiany_vaspotlas_szakerto_orvos","timestamp":"2020. október. 02. 07:30","title":"Vashiány: nem mindegy, mivel és hogyan pótolja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","shortLead":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","id":"20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996dfe68-709f-427f-9d77-2b2e57a9d11e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","timestamp":"2020. október. 02. 09:21","title":"Megkezdődött az első tisztán elektromos Volvo gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af507bad-85bf-41c7-bf41-dbeb696acf13","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Bár Magyarországon is vannak tanárok, akik már a járványhelyzet előtt használtak mobilapplikációkat vagy online platformokat az oktatás során, tavasszal hirtelen mindenkinek szembesülnie kellett a digitális oktatás kihívásaival. Az otthontanulás tapasztalataira építkezve azonban nemcsak egy új karanténhelyzetre, hanem az oktatás átfogó digitalizációjára is fel lehet készülni.","shortLead":"Bár Magyarországon is vannak tanárok, akik már a járványhelyzet előtt használtak mobilapplikációkat vagy online...","id":"20200930_Mit_nyerunk_a_digitalis_oktatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af507bad-85bf-41c7-bf41-dbeb696acf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64ba311-c870-4e6e-9c00-95c34e3775ef","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Mit_nyerunk_a_digitalis_oktatassal","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:30","title":"Mit nyerünk a digitális oktatással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","shortLead":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","id":"20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a2830-97b2-4e45-9dd4-34f8c0a7663a","keywords":null,"link":"/elet/20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","timestamp":"2020. október. 01. 11:15","title":"Nagyot változik az időjárás a hétvégén, akár 10 fokkal is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b57699c-ac5a-498c-a7ff-cb6404fef10f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hétvégén tartja egésznapos rendezvényét a Razer, természetesen a virtuális térben. Több csatornán is streamelik az eseményeket, melyeken sok meglepetést ígérnek, többek között az Intel, a Microsoft és az Nvidia közreműködésével.","shortLead":"Jövő hétvégén tartja egésznapos rendezvényét a Razer, természetesen a virtuális térben. Több csatornán is streamelik...","id":"20201002_razercon2020_virtualis_esemeny_oktober10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b57699c-ac5a-498c-a7ff-cb6404fef10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f49a4d-56fe-45d6-9e5f-176e8772dc03","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_razercon2020_virtualis_esemeny_oktober10","timestamp":"2020. október. 02. 10:03","title":"Jegyezze fel a dátumot, több meglepetéssel is készül a Razer jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","shortLead":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","id":"20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc15e39-0b3a-4b0e-a2c2-1b7a1cf9e685","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","timestamp":"2020. október. 01. 10:14","title":"Navalnij biztosan visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]