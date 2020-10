Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Donald Trump "nagyon jól van" - mondta róla orvosa, Dr. Sean Conley egy szombat reggeli sajtótájékoztatón a Walter Reed egészségügyi központban.

Az orvos azt mondta, ő tanácsolta azt, hogy az elnököt elővigyázatosságból szállítsák a Walter Reed kórházba. Ezzel biztosítva van, hogy folyamatosan tudják figyelni az állapotát és megkaphat minden orvosi segítséget, amire adott esetben szüksége van.

Donald Trump © AFP / Saul Loeb

Az elnök légzése is jól, nincs szüksége arra, hogy külön oxigént kapjon - idézte az orvost a CNN.

Közben a CNN arról is hírt adott, hogy Chris Christie, New Jersey volt kormányzója is koronavírusos lett. Ahogy arról már írtunk, Trump környezetében többen megfertőzödtek.