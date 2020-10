Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bd1b510-5ea7-4942-a76f-bb885a28187e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a bor alapvetően szőlőből van, a különféle folyamatok során sok esetben használnak állati eredetű összetevőt az erjesztéséhez. ","shortLead":"Bár a bor alapvetően szőlőből van, a különféle folyamatok során sok esetben használnak állati eredetű összetevőt...","id":"20201005_Gondolta_volna_hogy_a_legtobb_bor_nem_vegan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd1b510-5ea7-4942-a76f-bb885a28187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27262bd-bc74-46db-8c9d-bd42c0ef15f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Gondolta_volna_hogy_a_legtobb_bor_nem_vegan","timestamp":"2020. október. 05. 13:44","title":"Gondolta volna, hogy sok bor nem vegán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","shortLead":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","id":"20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720b8bf-e7cf-4371-8051-e58b78425a58","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","timestamp":"2020. október. 04. 16:48","title":"Hétfőtől őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni kompok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","shortLead":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","id":"20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9794101-f7b6-40c2-9d5a-82aabf733f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","timestamp":"2020. október. 05. 17:58","title":"Az évszázad legrosszabb szeptemberét zárta a brit autópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a09f4-e29d-4150-86f2-8b216448ae84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal később, de még októberben a boltok polcaira kerül a legújabb GeForce-féle RTX 3070.","shortLead":"Néhány nappal később, de még októberben a boltok polcaira kerül a legújabb GeForce-féle RTX 3070.","id":"20201004_nvidia_geforce_rtx_3070_megjelenes_ar_videokartya_gpu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08a09f4-e29d-4150-86f2-8b216448ae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c73bef1-b664-4940-a269-9ba31a9e9fa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_nvidia_geforce_rtx_3070_megjelenes_ar_videokartya_gpu","timestamp":"2020. október. 04. 18:03","title":"Csúszik egy keveset az Nvidia pénztárcabarát videokártyája, az RTX 3070","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","shortLead":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","id":"20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41f5157-6dca-49e0-a451-53b2b5f9db71","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","timestamp":"2020. október. 05. 05:17","title":"Zivatarokra figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar Cinema City hálózat tulajdonosa, a Cineworld/Regal hálózat bizonytalan időre bezárja az összes, több mint 500 angliai és amerikai moziját. A magyar mozik nyitva vannak - tudtuk meg a cégtől.\r

\r

","shortLead":"A magyar Cinema City hálózat tulajdonosa, a Cineworld/Regal hálózat bizonytalan időre bezárja az összes, több mint 500...","id":"20201004_Bezar_az_USA_masodik_Anglia_elsoszamu_mozihalozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094b802b-fb53-465a-b29f-11e80e994359","keywords":null,"link":"/kkv/20201004_Bezar_az_USA_masodik_Anglia_elsoszamu_mozihalozata","timestamp":"2020. október. 04. 17:34","title":"Bezár az USA második, Anglia elsőszámú mozihálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint az OTT-ONE egyik részvényese bennfentes információhoz jutott a cég egyik vezető tisztségviselőjétől.","shortLead":"A jegybank szerint az OTT-ONE egyik részvényese bennfentes információhoz jutott a cég egyik vezető tisztségviselőjétől.","id":"20201005_ott_one_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb6dbf-ba9b-4c1d-ab45-0cdb47b50007","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_ott_one_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2020. október. 05. 11:07","title":"Megbüntette a lélegeztetőgép-biznisz egyik szereplőjét a jegybank és feljelentést is tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]