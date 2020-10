Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor kancellár a korábbi fenyegetések dacára aláírta a fizetések kiutalásához szükséges papírokat.","shortLead":"Szarka Gábor kancellár a korábbi fenyegetések dacára aláírta a fizetések kiutalásához szükséges papírokat.","id":"20201009_szfe_fizetes_szarka_gabor_hallgatok_egyetemfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4366d426-a53c-4292-922e-73fbea571ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_szfe_fizetes_szarka_gabor_hallgatok_egyetemfoglalas","timestamp":"2020. október. 09. 16:19","title":"Megkapták a fizetésüket a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? 