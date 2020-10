Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8440dbd-613d-45a5-8aec-a7e4d8b27ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 12:47","title":"Busz gázolt halálra egy gyalogost a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára kegyelemdöfés lesz.","shortLead":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára...","id":"20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df915ee4-06f7-4e3d-b183-93bc51e4eb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","timestamp":"2020. október. 12. 10:51","title":"BKIK: Kivonulhatnak a cégek Budapestről a válságadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d3468-79d7-4a23-bf24-479ecdbc8113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat éjszaka-hajnalban a vékony fátyolfelhőzeten a hold fénye megtört, és látványos légköri jelenséget hozott létre. ","shortLead":"Szombat éjszaka-hajnalban a vékony fátyolfelhőzeten a hold fénye megtört, és látványos légköri jelenséget hozott létre. ","id":"20201012_hold_halojelenseg_idokep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d3468-79d7-4a23-bf24-479ecdbc8113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c92f8-1cdc-4006-9bfb-8e371cf8784e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_hold_halojelenseg_idokep","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"Gyönyörű holdhalót rögzített az Időkép webkamerája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","shortLead":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","id":"20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b9091-b4ae-4b3b-a095-bc1d4e7d042a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","timestamp":"2020. október. 10. 13:34","title":"Földrengés volt Sajóládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7635d5-6b5a-4b77-ae6b-004260c1fd6b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az új videojátékok mellett új, erősebb konzolok is érkeznek az őszi kütyüdömping során. Ez pedig önmagában elegendő indok lehet, hogy szebb/jobb megjelenítőkön gondolkodjon az ember. Mi ezúttal a Sony legfrissebb, OLED-panelú masináját vettük szemügyre, ami nem csak játékhoz használható jól.","shortLead":"Az új videojátékok mellett új, erősebb konzolok is érkeznek az őszi kütyüdömping során. Ez pedig önmagában elegendő...","id":"20201010_sony_48_a9_4k_master_series_televizio_okosteve_teveteszt_tevevasarlas_konzoljatek_nagykepernyo_streaming_szolgaltatas_netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce7635d5-6b5a-4b77-ae6b-004260c1fd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ce07e5-91eb-462b-abec-21e52327bd53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_sony_48_a9_4k_master_series_televizio_okosteve_teveteszt_tevevasarlas_konzoljatek_nagykepernyo_streaming_szolgaltatas_netflix","timestamp":"2020. október. 11. 17:00","title":"Hangsugárzó a képernyőben – kipróbáltuk a Sony játékra is jó tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","shortLead":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","id":"20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5078f8-7d8f-4609-9b7b-b6d4842106f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. október. 11. 15:26","title":"Két kisteherautó ütközött Dabasnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban. Ezúttal a saját életének az ívére rajzolja fel a pusztítást, amit úgy vittünk véghez, hogy bele se gondoltunk. Attenborough most 94 évesen arra kér, hogy gondoljunk bele. De leginkább cselekedjünk, mégpedig sürgősen.","shortLead":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már...","id":"20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a229ac-6d39-483e-94e9-45c5096df1dd","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","timestamp":"2020. október. 10. 20:00","title":"Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozásához járulnak hozzá. ","shortLead":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi...","id":"20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cb3b77-d748-4634-afeb-45f510286547","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","timestamp":"2020. október. 10. 18:47","title":"Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]