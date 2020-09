Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Számos kedvező hitellehetőség segíti most a hazai vállalkozásokat, amelyek segíthetnek az átmeneti likviditási zavarok kezelésében, a vevőfinanszírozásban, a cégvásárlásban, a hitelkiváltásban vagy éppen az új beruházások megvalósításában. De sok a buktató is, a Bankmonitor ezért most összeszedte, mikre érdemes figyelnie a cégeknek hiteligényléskor. ","shortLead":"Számos kedvező hitellehetőség segíti most a hazai vállalkozásokat, amelyek segíthetnek az átmeneti likviditási zavarok...","id":"20200925_101_dolog_ami_miatt_sok_mikro_es_kisvallalkozas_nem_kap_most_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718ea470-8eb9-492d-bff1-354206a31577","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_101_dolog_ami_miatt_sok_mikro_es_kisvallalkozas_nem_kap_most_hitelt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:28","title":"10+1 dolog, ami miatt sok mikro- és kisvállalkozás nem kap most hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d993a3e-dc2d-4fa2-bdc2-e20684417fdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges egészségügyi kampány indult.



","shortLead":"Különleges egészségügyi kampány indult.



","id":"20200923_Buszjegyet_kap_aki_huszat_guggol_Kolozsvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d993a3e-dc2d-4fa2-bdc2-e20684417fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f81ec32-9366-46e7-89be-762f2bb8ff77","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Buszjegyet_kap_aki_huszat_guggol_Kolozsvaron","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:45","title":"Buszjegyet kap, aki húszat guggol Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, miközben információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Orbán Viktor szerint fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, miközben információink szerint nagyobb...","id":"20200923_korhaz_covid_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be87c2e1-30b2-465a-8abc-488f6a5679b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_korhaz_covid_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:41","title":"\"Reálisan 600-nál több Covid-beteget nem tudnak egyszerre lélegeztetőgépre tenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e1f7a4-242c-42c5-a48f-2b49531c2ad3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Házi karanténba került a svéd klasszis.","shortLead":"Házi karanténba került a svéd klasszis.","id":"20200924_zlatan_ibrahimovic_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e1f7a4-242c-42c5-a48f-2b49531c2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e77443-31b0-4187-8369-908525cee0e6","keywords":null,"link":"/elet/20200924_zlatan_ibrahimovic_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:56","title":"Ibrahimovic: A Covidnak volt bátorsága kikezdeni velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke miniszterelnök-helyettesként tagja lesz a kormánynak – jelentette be csütörtökön Ryszard Terlecki, a kormánypárt frakcióvezetője. Ezzel vélik megoldani az előző héten kialakult kormányválságot.","shortLead":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke...","id":"20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c51935-c5f6-4091-9d89-edef18609a66","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:33","title":"Kaczynski belép a lengyel kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb9e569-b157-48dc-b172-3ac368a1a437","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus azt mondta, akkor sem lesznek csalódottak, ha csak kevesen kísérik el őket Magyarországra.","shortLead":"A kapus azt mondta, akkor sem lesznek csalódottak, ha csak kevesen kísérik el őket Magyarországra.","id":"20200924_Europai_Szuperkupa_Neuer_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb9e569-b157-48dc-b172-3ac368a1a437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3b0833-4f5a-4f3d-8d4d-a6d322c6ffe9","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Europai_Szuperkupa_Neuer_Budapest","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:15","title":"Szuperkupa: Neuer megérti, hogy sok Bayern-szurkoló lemondta a budapesti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","shortLead":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","id":"20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be110011-5638-4b64-93e2-33cd11006010","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:18","title":"Kétkötetes lesz a Presser-könyv: jövőre jön a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195e7a17-d30c-4789-a7f1-06c29a131891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt megnőtt a távolról dolgozók aránya – őket szem előtt tartva kerül az Adobe népszerű PDF-olvasó szoftverébe a Liquid Mode, ami egy régóta létező problémára kínál megoldást.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt megnőtt a távolról dolgozók aránya – őket szem előtt tartva kerül az Adobe népszerű...","id":"20200924_adobe_acrobat_reader_liquid_mode_pdf_olvasasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195e7a17-d30c-4789-a7f1-06c29a131891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80aa790-3e07-4a4b-9035-ebf519cf62cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_adobe_acrobat_reader_liquid_mode_pdf_olvasasa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:03","title":"Vége a mobilon olvasós rémálomnak, hasznos újítás érkezett a PDF-ekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]