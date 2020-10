Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi, hogy a weboldalak leskelődjenek a felhasználók után. Most egy másfajta aprósággal tették vonzóbbá a programot.","shortLead":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi...","id":"20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df97b70b-9442-47e3-9dda-8b5572f1bcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","timestamp":"2020. október. 15. 17:13","title":"Meglepetésjátékot tett a böngészőjébe a Vivaldi, mobilon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos kapcsolataival az oroszoknak hosszú éveken át kémkedő osztrák ezredes, Martin Möller. A most 71 éves férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU legveszélyesebb, külföldön gyilkosságokat is elkövető egységével állt kapcsolatban. Olyan információkat is átadott az oroszoknak, amellyel az Afganisztánban szolgáló szövetséges erők tagjainak életét is veszélyeztette. A Szkripál-ügy utáni nyomozás lehetett a veszte, de olcsón megúszta. ","shortLead":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos...","id":"20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd80255-89c0-42c6-85e0-e7c7f42c48c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Budapesten és Hévízen is találkozott a NATO-t eláruló osztrák ezredes az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc338717-9679-4fc5-bb89-cf7d29e93ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről.","shortLead":"A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről.","id":"20201014_RollsRoyce_tori_ossze_a_Lamborghinit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc338717-9679-4fc5-bb89-cf7d29e93ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4781741-f5b7-4661-934b-aeccd51035f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_RollsRoyce_tori_ossze_a_Lamborghinit","timestamp":"2020. október. 15. 04:09","title":"Komoly kárösszeget sejtet, amikor egy Rolls-Royce tör össze egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","shortLead":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","id":"20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f7e057-7f93-450f-bff3-175058d5a238","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 15. 11:25","title":"15 ezer rendőr és szükségállapot Bangkokban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","shortLead":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","id":"20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208cb44d-2501-439d-81ec-f4a05ba3b4fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"SZFE-kancellár: Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internet sem jött vissza. ","shortLead":"Az internet sem jött vissza. ","id":"20201015_SZFE_Kizartak_a_diakokat_az_Odry_Szinpadrol_ahol_forumozni_szoktak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb7caee-f733-4481-a7b4-fd73c39f4c5f","keywords":null,"link":"/elet/20201015_SZFE_Kizartak_a_diakokat_az_Odry_Szinpadrol_ahol_forumozni_szoktak","timestamp":"2020. október. 15. 13:38","title":"SZFE: Kizárták a diákokat az Ódry Színpadról, ahol fórumozni szoktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül a koronavírus-oltás. A testület ajánlást is közreadott, amelyben felsorolja, hogy kik kaphatják meg először a vakcinát.","shortLead":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül...","id":"20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a0c30-01ba-4617-b886-ab7c69933ff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Bár oltás még nincs, oltási stratégia már van az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e7eab1-d9e8-480d-8bed-3a6c6eabf060","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtató Jon Prosser szerint elkészült és már csak a startjelre vár az AirTag nevű kütyü, amely segít megtalálni az elveszett holmikat.","shortLead":"A szivárogtató Jon Prosser szerint elkészült és már csak a startjelre vár az AirTag nevű kütyü, amely segít megtalálni...","id":"20201015_apple_bemutato_november_airtag_airpods_studio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e7eab1-d9e8-480d-8bed-3a6c6eabf060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfae15-cf5a-4d79-883f-8080992b0656","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_apple_bemutato_november_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. október. 15. 08:36","title":"Állítják: heteken belül jön az Apple vadonatúj kütyüje, de nem telefon, és nem is laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]