Trump már februárban pontosan tudta, hogy a Covid-19 jóval veszélyesebb, mint egy szokásos influenza, mégis igyekezett elviccelni az ügyet, hogy "ne keltsen pánikot". Mindez annak kapcsán derült ki, hogy az amerikai újságíró legenda Bob Woodward könyvet adott ki az USA elnökének elmúlt fél évéről.

Bob Woodward a Watergate-botrány leleplezésével döntően járult hozzá a republikánus Nixon bukásához. Rage című könyve Trump távozásához kíván hozzájárulni.

190 ezer körül jár azoknak az amerikaiaknak a száma, akik a Covid-19 következtében veszítették el az életüket eddig. A járvány azonban tovább tart, ahogy a gazdasági válság is, melyet a Covid-19 váltott ki az USA-ban is. Ebben az időszakban Bob Woodward 18 interjút készített az elnökkel. Ezek alapján írta meg a könyvét, mely csak szeptember 15-én jelenik meg, de a média már bőségesen idéz belőle.

"Mindenki őrizze meg a nyugalmát! A vírus eltűnik!" – jelentette ki az USA elnöke nyilvánosan március 10-én miközben pontosan tudta, hogy az életveszélyes vírus elterjedése a küszöbön áll az Egyesült Államokban is. Trump nyilván azért beszélt így, hogy megakadályozza a tőzsde beszakadását és a tömeges munkanélküliséget. Aztán persze kénytelen volt elrendelni a veszélyhelyzetet alig kilenc nappal később.

"Nem akartam megijeszteni az embereket" – mondta most Woodward könyvének kapcsán Donald Trump. "Magabiztosságot akarunk mutatni és erőt!" – hangsúlyozza most négy hónappal később is a Fehér Ház gazdája.

Ellenfele, Joe Biden természetesen sietett lecsapni az alkalomra: "miközben a járvány járta át a nemzetet, az elnök nem teljesítette kötelességét – méghozzá szándékosan. Ebben az élet-halál kérdésben elárulta az amerikai népet" – reagált az elnök szavaira a demokrata elnökjelölt.

Trump nemcsak a vírus, de a rasszizmus problémát is lekezelte: "ezek a faji problémák másutt sokkal súlyosabbak" – jelentette ki az elnök, hozzátéve: "rengeteget tettem a feketékért, de nem kaptam szeretetet tőlük." Mindezt a Black Lives Matter kampány kapcsán adta elő az USA elnöke, akitől hiába kérdezte Bob Woodward, hogy a kivételezett helyzetben levő fehéreknek, mint Trump egy kicsit nagyobb megértést kellene tanúsítaniuk a feketék problémái iránt. Elődjét, az USA első fekete elnökét folyamatosan leszólta: "Azt hiszem, hogy túlértékelik őt. Egyáltalán nem olyan nagy szónok, mint amilyennek mondják."

Kim Dzsongun viszont elvarázsolta Trumpot. "Találkozunk egy nővel, és már az első pillanatban tudjuk: lesz-e köztünk valami vagy sem. Nem kell ehhez tíz perc vagy hat hét. Elég hozzá egy másodperc is, hogy tudjuk, oké!" Így beszélt Észak-Korea diktátoráról Donald Trump Amerika sztárújságírójának Bob Woodwardnak.