[{"available":true,"c_guid":"1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90 kilónyi kábítószert foglaltak le a Pest megyei rendőrök.","shortLead":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90...","id":"20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668657c2-4534-45e8-845e-1c45b8969217","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 17. 15:06","title":"Egy beszorult csempészt és 226 millió forint értékű drogot találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlzottan egyszerű a nyájimmunitást számító modell, jóval kevesebb ember megfertőződése is elegendő ahhoz, hogy a járvány veszítsen erejéből – vetették fel stockholmi és nottinghami matematikusok. ","shortLead":"Túlzottan egyszerű a nyájimmunitást számító modell, jóval kevesebb ember megfertőződése is elegendő ahhoz...","id":"202042_fals_nyajimmunitasszamitas_eltolt_kuszob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75421149-98b3-438a-a7ce-e44a1a2a4475","keywords":null,"link":"/360/202042_fals_nyajimmunitasszamitas_eltolt_kuszob","timestamp":"2020. október. 16. 16:00","title":"Talán kevesebb koronavírus-fertőzött is elég, hogy kialakuljon a nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce687b2-df2b-4313-96cf-5fec5978cedb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201016_Ono_Bono_es_Bowie__Eric_Idle_elettortenete_8_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce687b2-df2b-4313-96cf-5fec5978cedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb03c86-a5ec-4e20-871a-382cd15c4be0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Ono_Bono_es_Bowie__Eric_Idle_elettortenete_8_resz","timestamp":"2020. október. 16. 19:00","title":"Jagger, Bowie és egy makacs Beatle – Eric Idle élettörténete, 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére állítaná az angol futballbajnokságokat. A Premier League visszadobta elsőre, de könnyen lehet, hogy ez az átalakulást érintő viták kezdetét, nem a végét jelenti.","shortLead":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére...","id":"20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8860a7f6-8365-4dcb-84c4-03ac6ff8d1d7","keywords":null,"link":"/sport/20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","timestamp":"2020. október. 17. 14:00","title":"Hatalomrablás vagy pénzügyi fair play? Átalakítanák a topklubok a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","shortLead":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","id":"20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b184cc-d7aa-414c-b4dd-7e640f0a1ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","timestamp":"2020. október. 16. 05:45","title":"A Fidesz nem indítja egyéniben Kocsis Mátét 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eedb5f-7c84-42a4-ac91-7b1991156a65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Interaktív grafikával igyekszik népszerűbbé tenni a videós bejelentkezéseket, és persze saját szolgáltatását a Prezi.","shortLead":"Interaktív grafikával igyekszik népszerűbbé tenni a videós bejelentkezéseket, és persze saját szolgáltatását a Prezi.","id":"20201016_prezi_prezentacio_eloadas_gesztusvezerles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73eedb5f-7c84-42a4-ac91-7b1991156a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecb2fdb-90ba-4121-a3f4-a1643478de55","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_prezi_prezentacio_eloadas_gesztusvezerles","timestamp":"2020. október. 16. 15:03","title":"Igen látványossá tehetők a videós előadások a Prezi megfogós-mozgatós funkciójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó árának több mint felét fizetik. 2,3 milliárd forint jut a taxisoknak.","shortLead":"Az autó árának több mint felét fizetik. 2,3 milliárd forint jut a taxisoknak.","id":"20201016_280_villanytaxira_ad_tamogatast_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea02b79-7766-4738-bc8d-998fc9095c1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_280_villanytaxira_ad_tamogatast_a_kormany","timestamp":"2020. október. 16. 17:29","title":"280 villanytaxira ad támogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]