[{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött zajlik idén a gyorsasági kamionverseny, a Super Racing Festival.","shortLead":"Zárt kapuk mögött zajlik idén a gyorsasági kamionverseny, a Super Racing Festival.","id":"20201018_Magyar_siker_Kiss_Norbert_nyerte_a_kamionosok_harmadik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b2c85-b987-477f-b41a-4a5b0cd87d47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Magyar_siker_Kiss_Norbert_nyerte_a_kamionosok_harmadik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 13:59","title":"Magyar siker: Kiss Norbert nyerte a kamionosok harmadik futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da5e1f-0fcc-4460-a697-6966f7ed606f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétezerhétszáz éves, mészkőből készült súlymértéket találtak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) régészei a Siratófal közelében.","shortLead":"Kétezerhétszáz éves, mészkőből készült súlymértéket találtak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) régészei a Siratófal...","id":"20201017_2700_eves_sulymertek_siratofal_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13da5e1f-0fcc-4460-a697-6966f7ed606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df948806-a1e0-4f62-b4c9-f342de2fe3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_2700_eves_sulymertek_siratofal_izrael","timestamp":"2020. október. 17. 14:03","title":"Találtak egy 2700 éves súlymértéket a Siratófal közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb9b133-8ad1-46d3-8dfd-e3030ad025f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döntetlennel végződött a Honvéd-Fehérvár focimeccs az OTP Bank Liga 7. fordulójábak zárómérkőzésén. A két csapat már sorozatban harmadszor nem bírt egymással. ","shortLead":"Döntetlennel végződött a Honvéd-Fehérvár focimeccs az OTP Bank Liga 7. fordulójábak zárómérkőzésén. A két csapat már...","id":"20201018_OTP_Bank_Liga_A_Fehervar_ellen_szerzett_eloszor_pontot_hazigazdakent_a_Honved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb9b133-8ad1-46d3-8dfd-e3030ad025f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd5293f-7928-4ba4-91b9-b155f20a3f2c","keywords":null,"link":"/sport/20201018_OTP_Bank_Liga_A_Fehervar_ellen_szerzett_eloszor_pontot_hazigazdakent_a_Honved","timestamp":"2020. október. 18. 19:30","title":"OTP Bank Liga: Nem bírt egymással a Fehérvárés a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec796a9-553e-4c2f-a22e-df842fa00493","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a második helyen végzett a WTCR időmérőjén. A címvédő Micheliszt műszaki problémák hátráltatták.\r

","shortLead":"Tassi Attila a második helyen végzett a WTCR időmérőjén. A címvédő Micheliszt műszaki problémák hátráltatták.\r

","id":"20201017_michelisz_norbert_tassi_attila_wtcr_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec796a9-553e-4c2f-a22e-df842fa00493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf37a2c0-fccf-4a1c-b7a7-fee208b670a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_michelisz_norbert_tassi_attila_wtcr_hungaroring","timestamp":"2020. október. 17. 20:54","title":"Nem Michelisz volt a legjobb magyar a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártállami cenzúra még azt is elhallgatja, hogy a DK pert nyert a cenzúra ellen – írta közleményében a Demokratikus Koalíció. ","shortLead":"A pártállami cenzúra még azt is elhallgatja, hogy a DK pert nyert a cenzúra ellen – írta közleményében a Demokratikus...","id":"20201017_Kovetkezetes_hirugynokseg__az_MTI_nem_adta_ki_azt_a_kozlemenyt_amelyben_a_DK_az_MTI_elleni_pergyozelemrol_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6630981a-3a20-4862-95b6-3e7f8b41442f","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Kovetkezetes_hirugynokseg__az_MTI_nem_adta_ki_azt_a_kozlemenyt_amelyben_a_DK_az_MTI_elleni_pergyozelemrol_irt","timestamp":"2020. október. 17. 15:39","title":"Az MTI nem adta ki azt a közleményt, amelyben a DK az MTI elleni pergyőzelemről írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8b1059-dbce-44d9-88e0-397b883b27db","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve a közel-keleti és észak-afrikai térségben is érezteti az erejét – mondta a HVG-nek Szinan Ülgen török politikai elemző.","shortLead":"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve...","id":"202042__szinan_ulgen_torok_politikai_elemzo__natorol_sziriarol__ankara_akarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8b1059-dbce-44d9-88e0-397b883b27db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066191b3-0ee5-4af7-bdaa-9dfa4437f71b","keywords":null,"link":"/360/202042__szinan_ulgen_torok_politikai_elemzo__natorol_sziriarol__ankara_akarata","timestamp":"2020. október. 18. 13:30","title":"Török elemző: Ankara akarata érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1bed35-9e21-4a50-9610-f256c9ca140a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelen tesztalanyaink messze nem egy méretkategóriában versenyeznek és a hajtásuk sem lehetne ennél eltérőbb, de a nagyon hasonló vételár most kivételesen mégis egy helyre sodorta őket. Következzék a praktikus gázolajos és a kompakt elektromos összecsapása!","shortLead":"Jelen tesztalanyaink messze nem egy méretkategóriában versenyeznek és a hajtásuk sem lehetne ennél eltérőbb, de...","id":"20201018_csaladi_dizel_kombi_villanyauto_skoda_octavia_vs_opel_corsae_osszehasonlitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1bed35-9e21-4a50-9610-f256c9ca140a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790797eb-aa6e-4dfa-9f8f-23f363288a2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_csaladi_dizel_kombi_villanyauto_skoda_octavia_vs_opel_corsae_osszehasonlitas","timestamp":"2020. október. 18. 20:00","title":"Családi dízel kombi a kis villanyautó ellen: Skoda Octavia vs. Opel Corsa-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","shortLead":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","id":"20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1326c7-88c0-4f10-8592-0093777bee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:40","title":"Hatalmasat ment ma Kiss Norbert, simán verte az Eb-címvédőt a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]