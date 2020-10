Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","shortLead":"Idén márciustól októberig feleannyi vadászengedélyt adta ki, mint az előző év hasonló időszakában.","id":"20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889b787-88c4-4517-b060-f410ea4e705b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Padlora_kuldte_a_hazai_vadaszatot_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 07:42","title":"Padlóra küldte a hazai vadászatot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72140565-caee-4b57-8268-30e41eba1111","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"95 méter magas épület emlékszik meg az orosz katonák isteni segítségével aratott győzelmeire. Például 56-ra, vagy a Krím elfoglalására.","shortLead":"95 méter magas épület emlékszik meg az orosz katonák isteni segítségével aratott győzelmeire. Például 56-ra, vagy...","id":"20201020_1956_forradalom_oroszorszag_krimszergej_sojgu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72140565-caee-4b57-8268-30e41eba1111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8204ff-5ccc-44d3-b66c-bb5a824caa92","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_1956_forradalom_oroszorszag_krimszergej_sojgu","timestamp":"2020. október. 20. 19:15","title":"Az 1956-os forradalom leverésének is hőstettként állít emléket a legújabb orosz katedrális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár úgy véli: ezzel megszakítható a fertőzési láncolat.","shortLead":"Az államtitkár úgy véli: ezzel megszakítható a fertőzési láncolat.","id":"20201021_maruzsa_zoltan_allamtitkar_oszi_szunet_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53962c-dcc8-433d-93a4-851dd111bbb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_maruzsa_zoltan_allamtitkar_oszi_szunet_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 21. 12:11","title":"Maruzsa szerint az őszi szünetben minden gyereknek otthon kellene maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar Telekom felmérése azt vizsgálta, mit várnak el a vevők a kisebb cégektől az interneten.","shortLead":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar...","id":"20201020_kkv_telekom_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b5cdf-8080-450c-b5e7-cd34fdbc5d0f","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kkv_telekom_felmeres","timestamp":"2020. október. 20. 12:20","title":"A járvány előtt még elnézték a vevők, ha egy kis cég ügyetlenkedett a neten, most már nincs türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","shortLead":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","id":"20201021_trump_ado_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b55116-f29d-45a2-8076-1afebba6305a","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_trump_ado_kina","timestamp":"2020. október. 21. 15:41","title":"Sokkal több adót fizet Trump Kínában, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és középiskolás fiatalok élményszerű oktatási tartalmakhoz való hozzáférésének lehetőségét és digitális készségeinek fejlesztését. Az együttműködés révén akár 300 ezer diákhoz juthat el a minőségi otthoni digitális oktatás – közölte a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és...","id":"20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c84955-1f3e-440f-87e7-a448d0c8542c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","timestamp":"2020. október. 20. 14:35","title":"Új szolgáltatás a Vodafone-nál: elő lehet fizetni a Mozaik digitális tananyagaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az illetékes hatóság megtiltotta a kínai Huawei és a ZTE termékeinek használatát a jövő hónapban esedékes 5G-tenderen részt vevő cégek számára.","shortLead":"Az illetékes hatóság megtiltotta a kínai Huawei és a ZTE termékeinek használatát a jövő hónapban esedékes 5G-tenderen...","id":"20201020_Ujabb_europai_orszag_csukta_be_az_ajtot_a_Huawei_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fddcef6-601b-4a5c-8b7d-730cf70dcb79","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Ujabb_europai_orszag_csukta_be_az_ajtot_a_Huawei_elott","timestamp":"2020. október. 20. 14:34","title":"Újabb európai ország csukta be az ajtót a Huawei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","shortLead":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","id":"20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca811553-cb52-4260-a5ea-11a163588472","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 20. 16:02","title":"Füstölt egy kórterem az Uzsoki Utcai Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]