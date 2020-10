Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e887e4-60c3-4864-97e7-31a1a14963bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tulajdonosuk közel két hónapig nem számolt be az állatok haláláról. Boncolás „kegyeleti okokból” nem történt. ","shortLead":"Tulajdonosuk közel két hónapig nem számolt be az állatok haláláról. Boncolás „kegyeleti okokból” nem történt. ","id":"20201027_magyar_nemzeti_cirkusz_elpusztult_elefant_agrarminiszterium_mambo_betty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e887e4-60c3-4864-97e7-31a1a14963bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0ac784-0b53-42fb-b546-65af6712361a","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_magyar_nemzeti_cirkusz_elpusztult_elefant_agrarminiszterium_mambo_betty","timestamp":"2020. október. 27. 18:55","title":"Agrármininsztérium: Szállítással összefüggésbe hozható baleset okozhatta a magyar cirkuszi elefántok halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27badbee-dc7d-4af5-8d3d-a0a10ef77bc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban komolyan felvetődött egy olyan terv, hogy korán beoltják azokat, akik télapóskodnak az ünnepek idején.","shortLead":"Az Egyesült Államokban komolyan felvetődött egy olyan terv, hogy korán beoltják azokat, akik télapóskodnak az ünnepek...","id":"20201026_De_ki_fogja_beoltani_a_Mikulast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27badbee-dc7d-4af5-8d3d-a0a10ef77bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e94b95-6bd0-4c34-bf53-e36beee3676d","keywords":null,"link":"/elet/20201026_De_ki_fogja_beoltani_a_Mikulast","timestamp":"2020. október. 26. 10:18","title":"De ki fogja beoltani a Mikulást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember előtt játszhat a BL-ben a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember...","id":"20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d88633-c0f0-40a2-a3d6-21586eec28d0","keywords":null,"link":"/360/20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","timestamp":"2020. október. 26. 08:00","title":"Radadr360: Orbán egy szón rugózott, Szijjártó az ukránokat bosszantotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok kezdeményezésére aláírta az ENSZ többségével szembeszálló abortuszellenes nyilatkozatot. Miközben Washington kampánycélokra használja fel a témát, az már kevésbé egyértelmű, hogy a Fidesz-kormány mit nyerhet egy ilyen kiállással. Donald Trumpnál viszont szerezhetnek egy jó pontot. ","shortLead":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok...","id":"20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b9cf1-d8c2-4f6c-a341-b6dc86833deb","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","timestamp":"2020. október. 27. 06:30","title":"Szólamnak jó, politikai húzásnak öngól lenne a Fidesztől az abortusz szigorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek – mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint.","shortLead":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések...","id":"20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257eb5a6-ee4f-4c0a-b2be-5d3fa8597aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 26. 21:31","title":"Merkel: Drámai a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","shortLead":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","id":"20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16971ea6-9cee-45cf-80f7-e3afba4185db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","timestamp":"2020. október. 26. 11:42","title":"Április óta nem látott árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e09d7a-fe65-4102-aa7e-31d8523bc37e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan elérjük az 1,2 millió halálos áldozatot is.","shortLead":"Lassan elérjük az 1,2 millió halálos áldozatot is.","id":"20201026_koronavirus_vilag_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e09d7a-fe65-4102-aa7e-31d8523bc37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f60aba-d88d-4190-a926-ebbc7f49597d","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_koronavirus_vilag_szamok","timestamp":"2020. október. 26. 07:37","title":"43 millióhoz közelít a koronavírussal fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]