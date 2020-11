Cikkünk frissül.

Ott, ahol már lefutott az amerikai elnökválasztás, 253–213-ra vezet az elektorok számában Joe Biden. A győzelemhez 270-re van szükség. Hat állam nem dőlt még el, ebből négy igazán fontos.

Pennsylvania (20 elektor) minden másnál fontosabb hely, ha ott Biden győz, akkor ő az elnök. És erre jók az esélyei, de most még Trump vezet. A legutolsó adatok itthoni idő szerint fél nyolckor futottak be, ekkor 95 százalékos feldolgozottságnál 18 192 szavazat volt az elnök előnye. Azonban a levélszavazatok és a választás napja előtt feladott voksok között elsöprő többségben vannak a Bident támogató szavazatok. Csütörtök reggel óta rendkívül lassan csordogálnak az eredmények, de minden egyes alkalommal, amikor frissül az eredmény, néhány ezer szavazattal csökken Trump előnye. Az elemzők szerint valószínű, hogy Biden valamikor át fogja venni a vezetést, de nem tudjuk, mikor. Amíg pedig ez nem történik meg, addig nem hirdethetünk győztest.

Ha Pennsylvaniában mégis megtartaná Trump az előnyét, akkor marad három állam, amire figyelni kell. Aki ebből a háromból legalább kettőt megnyer, az nyeri a választást.

Georgia (16 elektor) az elképzelhető legszorosabb, nem sokkal reggel 9 óra előtt már csak 665 szavazat volt Trump előnye. Háromnegyed 10-re ez 463-ra olvadt. Negyed 11-kor pedig a Decision Desk már úgy értesült, hogy 917 szavazattal Biden átvette a vezetést.

GA Presidential Election Results - Biden takes the Lead



Biden (D): 49.39.% ( 2,449,371 votes)

Trump (R): 49.37% ( 2,448,454 votes)



Biden Margin: (+917)

Estimated: > 99% votes in



More results here: https://t.co/xlHf7GZUxJ — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020

Ez egyelőre a hivatalosnak tekinthető adatokban nem jelent meg, de az egészen biztos, hogy nagyon gyors tempóban fogy el Trump előnye: a levélszavazatok beérkezése előtt még 200 ezerrel vezetett. Trump előnye minden egyes frissítésnél néhány száz szavazattal kisebb lesz, csakhogy már alig van néhány ezer szavazat hátra, ráadásul a helyi választási szervektől tegnap egymásnak ellentmondó információk érkeztek arról, hogy pontosan mennyi. Arra van esély, hogy Biden a következő néhány órában valamikor átveszi a vezetést, bár nem biztos ez sem. De hogy még egy csavar legyen a történetben, a külföldön élők és a tengeren túl szolgálatot teljesítő katonák szavazatai egészen ma délutánig érkezhetnek be, utána kezdik el számolni őket. Vagyis akárki is vezet ma, nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy eredményt hirdethessünk.

Arizona (11 elektor) 90 százalékos feldolgozottságnál tart, és 47 ezer szavazat előnnyel vezet Biden. Csakhogy az ország többi részétől eltérően ott az utolsóként beérkező szavazatok inkább Trumpot támogatják, eddig nagyjából pont abban a 60–40-es arányban, amennyivel a maradékot meg kellene nyernie ahhoz, hogy fordítson.

Nevada (6 elektor) papíron szoros, 89 százalékos feldolgozottságnál 11 ezer szavazat Biden előnye. Ám ott a hátralévő szavazatok nagy része Las Vegasból és környékéről érkezik, ahol eddig kétharmadokat kapott a demokrata jelölt. Több elemző már felvetette, hogy ezt az államot lassan lefutottnak tekinthetjük, de amíg ennyire kicsi a különbség, még nem szabad ezt biztosra mondani.

A rend kedvéért: Észak-Karolina (15 elektor) és Alaszka (3 elektor) még nem hirdetett végeredményt, de hacsak nem történik valami extrém, váratlan fordulat, mindkettővel számolhatunk úgy, hogy Trump fog nyerni. Szintén Trumpé lesz valószínűleg Maine négy elektorából egy.

Hogy pontosan mikor hirdethetünk eredményt, az egyelőre bizonytalan, lehet, hogy már a délelőtt, lehet, hogy csak estefelé. Pennsylvaniából és Georgiából nagyon lassan, de érkeznek az eredmények, Arizona és Nevada szavazatszámlálói inkább több tízezer szavazatonként adnak ki frissítést. Most már az egymást követő harmadik napon tart a megfeszített munka, és valamikor aludniuk is kell.

Hogyhogy Arizonában Trump jön fel? Miközben az USA szinte minden más helyén azt látjuk, hogy óriási tempóban dolgozza le Biden a hátrányát a levélszavazatokkal, Arizonában épp Trump szűkíti a különbséget. Nem kell ezen a ponton csalásra vagy trükközésre gondolni, a helyzet valójában sokkal egyszerűbb. Ebben az államban régóta nagy hagyománya van a levélszavazásnak. Míg sok más helyen a járványtól és a választás napján várható nagy sorbanállástól félve a demokrata szimpatizánsok tömegesen választották a levélszavazást, az arizonaiak számára természetes ez a módszer. Csakhogy a demokraták nagyon jól mozgósítottak ott a választás előtti hetekben, az ő voksaik hamar beérkeztek, ezért vezetett alacsonyabb feldolgozottságnál Biden nagy előnnyel. Most, hogy az utolsó pár százezer szavazatot számolják, azok a voksok maradtak, amelyek döntően republikánusok.

Csalás? Nem

Ott, ahol Donald Trump simán vezetett a választás estéjén, megdöbbentően nagy ütemben olvad az előnye. Az elnök már kihirdette magát győztesnek, és sokan úgy gondolhatták csütörtök reggel a számokra ránézve, hogy igaza is lesz. De ami most történik, abban nem kell semmi gyanúsat látni – megbízható elemzők hetekkel korábban elmondták, hogy pontosan ez történhet a szavazatszámlálás alatt. A demokrata szimpatizánsok komolyan vették a pártjuk kérését, hogy vagy levélben szavazzanak, vagy a választás napja előtt adják le a voksukat, a republikánusok pedig hittek abban, amit Trump mondott: nem kell félni a járványtól, ellenben a levélszavazással lehet trükközni, ezért ők inkább személyesen szavaztak november 3-án. Ráadásul főleg a nagyvárosok lakói Biden-szavazók, márpedig ahol sokan élnek, ott lassabban halad az összesítés.

Ha egy rendes választás lett volna az idei, akkor semmi furcsaságot nem látnánk abban, ahogy érkeznek be az eredmények, így viszont azt figyelhetjük: előbb megszámolták azokat a helyben leadott voksokat, amelyek döntően a republikánusok szavazatai, majd nekiálltak a nagyrészt demokratákat támogatók levélszavazatait megszámolni. A legbátrabb talán Nate Cohn, a The New York Times adatelemzője volt, aki már másfél nappal ezelőtt, amikor Trump előnye Pennsylvaniában 8 százalékosra csökkent, azt írta a Twitteren: ő ezt tekinti úgy, hogy Biden átvette a vezetést.

Ennyire bátor állítást egyelőre nem tehetünk. Annyi tény: már csütörtök délelőtt lehetett látni, hogy Pennsylvaniában és Georgiában is a megmaradt szavazatok nagyjából kétharmadát kéne Bidennek megszereznie ahhoz, hogy átvegye a vezetést. Azóta látjuk, hogy épp ez történik, sőt, Biden több helyen még túl is teljesít, háromnegyedes aránnyal hozza a voksokat. Ha feltételezzük, hogy ez így is fog maradni, akkor annyit mondhatunk, hogy most több reménye van Bidennek, de amíg a már megszámolt voksok számában Trump vezet, ennél tovább nem szabad menni jóslásokban.

Trump mindenesetre egy botrányos sajtótájékoztatót tartott, és a Twitteren is folyamatosan arról ír, hogy elcsalják ellene a választást. Az állításai azonban nagyrészt egész egyszerűen nem igazak – így aztán több tévétársaság el is kapcsolt a sajtótájékoztatójáról, a Twitter pedig több tweetjét is letiltotta. Panaszkodott például arra, hogy Pennsylvaniában nem engedik be a republikánus megfigyelőket a szavazóhelyiségekbe, amiről kiderült, hogy nem igaz. Felvetette, hogy a republikánusokat annyira távol tartják a szavazólapoktól, hogy nem tudják megnézni, mind szabályos-e, pedig akkor már egy bírósági végzés egyértelművé tette, hogy mindenki láthat mindent. És ami a legfontosabb: hiába állítja azt Trump, hogy a legális szavazatokkal ő nyer, nincs olyan, hogy illegális szavazat – már a saját pártjának több higgadtabb képviselője is arra figyelmeztette az elnököt, hogy

eredményt akkor lehet hirdetni egy választáson, ha megszámoltak minden szavazatot.

A republikánusok több helyen bíróságon támadták meg a szavazás folyamatát. Eddig vagy csak minimális változtatásokra kötelezték a bírók a szavazatszámlálókat, vagy elutasították Trumpék kérelmét. Az elnök közölte, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz fordul – ez pedig azért adhat okot izgalomra, mert ott most már 6:3-as többségben vannak a konzervatív bírák. De arra azért a legtöbb elemző felhívta a figyelmet: ha valahol szoros a verseny, ott lehet szó arról, hogy egy bírósági döntés fontos legyen, nyílt választási csaláshoz viszont nem asszisztálna a testület. Egy komolyabb függő kérdés van: Pennsylvaniában a választás előtt napokkal, amikor az volt a kérdés, befogadják-e az urnazárás után beérkező szavazatokat, a Legfelsőbb Bíróság egy furcsa döntést hozott, azt mondták ki, hogy el kell ezeket fogadni, de a többitől külön kell tenni, hogy ha később mégis máshogy döntenének, tudni lehessen, mi nem számít bele az eredménybe. Ez ijesztően hangozhat Biden szimpatizánsainak – csakhogy a szóban forgó szavazatokat még el sem kezdték számolni, ami eredményt most látunk onnan, az még csak az urnazárás előtt beérkező vokstömeg, ami mindenképp beleszámít a végeredménybe.