[{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK arra hivatkozva utasította el az adatok továbbítását, hogy nincsenek meg a kért bontásban.","shortLead":"Az NNK arra hivatkozva utasította el az adatok továbbítását, hogy nincsenek meg a kért bontásban.","id":"20201106_tasz_nnk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c44ce-3e94-46ef-8183-badb7a9ab305","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_tasz_nnk_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:11","title":"Nem adta ki a járványügyi adatokat a TASZ-nak a népegészségügyi központ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39012d37-40da-4255-a7e1-eae31da36c5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Endrődi Pétert a mostani polgármester, Dézsi Csaba András javasolta a hiánnyal küzdő Győr-Szol igazgatósági elnökének.","shortLead":"Endrődi Pétert a mostani polgármester, Dézsi Csaba András javasolta a hiánnyal küzdő Győr-Szol igazgatósági elnökének.","id":"202045_gyorszol_borkai_bizalmasai_elonyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39012d37-40da-4255-a7e1-eae31da36c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7866b00d-e761-4018-b828-f891ec58587f","keywords":null,"link":"/360/202045_gyorszol_borkai_bizalmasai_elonyben","timestamp":"2020. november. 06. 14:00","title":"A bukott Borkai Zsolt volt embere lett Győr legfontosabb cégének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f10826-3917-4f28-8d0a-65376ce12e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata házelnök szerint Biden nyeri meg a kedden tartott elnökválasztást.","shortLead":"A demokrata házelnök szerint Biden nyeri meg a kedden tartott elnökválasztást.","id":"20201106_pelosi__amerika_elnokvalasztas_biden_demokrata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f10826-3917-4f28-8d0a-65376ce12e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b210b8-9e0a-4092-b536-d931725a40f8","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_pelosi__amerika_elnokvalasztas_biden_demokrata","timestamp":"2020. november. 06. 20:27","title":"Pelosi: Nem nyertünk meg minden képviselőházi csatát, de megnyertük a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","shortLead":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","id":"202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba00c00-89bb-4f6f-b9b6-9088f134b418","keywords":null,"link":"/360/202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","timestamp":"2020. november. 07. 13:45","title":"Film és zene: díjazott alkotást láthatunk Kodály Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e4d85-1417-491a-bde7-6ba8a4030bba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb felfedezés bizonyítja, hogy a sokak által szürkének és unalmasnak gondolt tengeri világ valójában rendkívül sokszínű és tele van különös élőlényekkel.","shortLead":"Újabb felfedezés bizonyítja, hogy a sokak által szürkének és unalmasnak gondolt tengeri világ valójában rendkívül...","id":"20201106_spirula_spirula_tintahal_tengeri_elovilag_nagy_korallzatony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e4d85-1417-491a-bde7-6ba8a4030bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99296f3e-044e-4b88-a02c-968014c56f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_spirula_spirula_tintahal_tengeri_elovilag_nagy_korallzatony","timestamp":"2020. november. 06. 09:03","title":"Különleges állatot videóztak a tenger mélyén, a kutatóknak rögtön tucatnyi kérdésük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","shortLead":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","id":"20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd8011-5534-43d9-8da3-4003684ec3b2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","timestamp":"2020. november. 06. 15:47","title":"Megjött a karácsonyi csirkemellény-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék tavasszal azért nem szavazta meg a felhatalmazási törvényt, mert nem volt benne időkorlát. Ez most belekerült, így ők is máshogy állnak hozzá. Igaz, erős garanciákat is kértek a kormánytól. A hvg.hu az összes ellenzéki pártot megkereste.","shortLead":"Az ellenzék tavasszal azért nem szavazta meg a felhatalmazási törvényt, mert nem volt benne időkorlát. Ez most...","id":"20201106_Kritikakkal_de_tamogatja_az_ellenzek_a_veszhelyzet_90_napos_meghosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17edf6ed-2703-49bf-adf1-4f440cd5cc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Kritikakkal_de_tamogatja_az_ellenzek_a_veszhelyzet_90_napos_meghosszabbitasat","timestamp":"2020. november. 06. 13:24","title":"Kritikákkal, de támogathatja az ellenzék a vészhelyzet 90 napos meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]