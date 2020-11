Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása miatt, különben vádemelést helyeztek kilátásba ellene.","shortLead":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása...","id":"20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd5eb7-fdb1-4214-97d9-c4be83c443f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","timestamp":"2020. november. 15. 21:02","title":"Lemondott Peru ideiglenes elnöke is, az ország káoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borult ég, pára és köd.","shortLead":"Borult ég, pára és köd.","id":"20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8080d84-3601-4506-848d-8e1093a10241","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6d368c-622d-403a-a24c-a8c17cbc2cc0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A költészetétől eltekintve mindenben korszerűtlen volt, mintha egy Krúdy-regényből lépett volna ki. Tisztelte az ellenfeleit, szóba állt a bírálóival, és őszintén hitt az álmaiban. Értelmiségi tudott maradni a Fideszben is.","shortLead":"A költészetétől eltekintve mindenben korszerűtlen volt, mintha egy Krúdy-regényből lépett volna ki. Tisztelte...","id":"202046__szocs_geza__vizvalaszto__krudy_lapjairol__nem_muszaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6d368c-622d-403a-a24c-a8c17cbc2cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff36ade-eb70-44cc-92fa-79a521611666","keywords":null,"link":"/360/202046__szocs_geza__vizvalaszto__krudy_lapjairol__nem_muszaj","timestamp":"2020. november. 14. 11:00","title":"Géniuszként indult, rejtélyes és bohém politikus, \"valóságos belső tanácsos\" lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hálózatos módszerrel kutatták az örvös légykapón a madárének komplexitását magyar kutatók. ","shortLead":"Hálózatos módszerrel kutatták az örvös légykapón a madárének komplexitását magyar kutatók. ","id":"20201114_madarenek_komplexitasa_halozatkutatas_hangmagassag_szekvenciak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0104b2d-db13-45c9-9a04-a96f4e662833","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_madarenek_komplexitasa_halozatkutatas_hangmagassag_szekvenciak","timestamp":"2020. november. 14. 15:03","title":"Magyar kutatók: Nem véletlenszerű a madarak éneke, hanem különös erőfitogtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik a kórházi ellátás. Rómában a tesztállomásokat rohamozták meg vasárnap.","shortLead":"Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik...","id":"20201115_Napolyban_orvosokat_keresnek_Romaban_a_tesztallomasokon_hosszu_sorok_kigyoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04bfddf-b07d-407e-8bf0-75c378e5d04d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Napolyban_orvosokat_keresnek_Romaban_a_tesztallomasokon_hosszu_sorok_kigyoznak","timestamp":"2020. november. 15. 18:15","title":"Nápolyban orvosokat keresnek, Rómában a tesztállomásokon hosszú sorok kígyóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326b541-7489-463a-b042-623c630d3f8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi ellátás is \"rendkívül korlátozott\".","shortLead":"A sürgősségi ellátás is \"rendkívül korlátozott\".","id":"20201115_Nem_fogad_gyerekeket_a_mosonmagyarovari_korhaz_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6326b541-7489-463a-b042-623c630d3f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afa91ea-1343-48eb-8f03-220f14343b30","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Nem_fogad_gyerekeket_a_mosonmagyarovari_korhaz_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. november. 15. 10:58","title":"Nem fogad gyerekeket a mosonmagyaróvári kórház a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő a koronavírus elleni vakcinakutatás számára.","shortLead":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő...","id":"20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65da6966-a49b-4f25-af42-14157137b3e9","keywords":null,"link":"/kkv/20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","timestamp":"2020. november. 15. 15:15","title":"A Reuters is beszámolt a magyar cégről, amely a vakcinakutatásban jeleskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette be vasárnap közleményben a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette...","id":"20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5c44eb-3cb0-4d36-883a-ee1d4ebcd511","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","timestamp":"2020. november. 15. 18:34","title":"Jó állapotú Hermész-fejszobrot találtak Athénban csatornázási munka közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]