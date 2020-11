Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hát átmegy az orosz parlament javaslata, még kihallgatni sem lehetne őket.","shortLead":"Hát átmegy az orosz parlament javaslata, még kihallgatni sem lehetne őket.","id":"20201118_putyin_mentesseg_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffddede2-4033-45f2-b688-a6e6de55c1cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_putyin_mentesseg_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 18. 19:56","title":"Élete végéig szóló mentességet kaphat Putyin és egész családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma, a múlt hét adatai szerint Fejérben és Zalában csökkenést tapasztaltak. Tisztázták azt a kérdést is, hogy hány ember sétáltathat egy kutyát este nyolc után.","shortLead":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma...","id":"20201118_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ca5b75-70aa-4efb-87c4-429f65c005da","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 18. 12:58","title":"Müller: Már a települések 88 százalékán jelen van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","id":"20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d9215-c59d-43a8-bf61-cfab19054340","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","timestamp":"2020. november. 20. 07:50","title":"Közel az 57 millióhoz a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d3e928-3977-410f-aaa0-9cc294639f2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogerős ítélet született a sportkocsival hajtó autós ügyében, aki egy igazolványt lobogtatva, büntetőfékezéssel akart megleckéztetni egy szerinte lassan haladó autóst. ","shortLead":"Jogerős ítélet született a sportkocsival hajtó autós ügyében, aki egy igazolványt lobogtatva, büntetőfékezéssel akart...","id":"20201118_Egy_evre_elvettek_a_jogositvanyat_es_325_ezres_birsagot_kapott_az_M0son_buntetofekezo_audis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d3e928-3977-410f-aaa0-9cc294639f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0fedb0-f1f3-4597-b706-3833418336fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Egy_evre_elvettek_a_jogositvanyat_es_325_ezres_birsagot_kapott_az_M0son_buntetofekezo_audis","timestamp":"2020. november. 18. 12:34","title":"Egy évre elvették a jogosítványát, és 325 ezres bírságot kapott az M0-son büntetőfékező audis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A havaseső-zápor és hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","shortLead":"A havaseső-zápor és hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","id":"20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653c46-cb1c-4ac8-861f-0c89224291f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Országszerte fagyok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter úgy örült a szerda esti futballsikernek, ahogy csak egy kormánypárti politikus tud.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter úgy örült a szerda esti futballsikernek, ahogy csak egy kormánypárti politikus tud.","id":"20201119_Szijjarto_Peter_valogatott_stadionok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410388a1-eed8-4fa1-9704-5e16877fdf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Szijjarto_Peter_valogatott_stadionok","timestamp":"2020. november. 19. 11:20","title":"Szijjártó Péter szerint a válogatott jó szereplése igazolja a stadionépítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várakozások szerint nagyjából két hónap múlva mutathatja be a Samsung 2021-re szánt első csúcstelefon-családját. Szinte valamennyi specifikáció kiszivárgott az új modellekkel kapcsolatban.","shortLead":"A várakozások szerint nagyjából két hónap múlva mutathatja be a Samsung 2021-re szánt első csúcstelefon-családját...","id":"20201118_samsung_galaxy_s21_kiszivargott_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc2384-9f38-4aba-827f-72d89811bba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_samsung_galaxy_s21_kiszivargott_specifikaciok","timestamp":"2020. november. 18. 10:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","shortLead":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","id":"20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5835b-56e9-4b5d-af26-95094d3a9293","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","timestamp":"2020. november. 18. 11:47","title":"Benyugtatózta hároméves kislányát egy kecskeméti nő, hogy felvetesse a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]