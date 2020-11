Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciáról sokaknak még mindig a jövő jut eszébe, de újabban legalább már nem a távoli-, hanem a közeljövő. Pedig még annyira sem kell előreszaladni az időben: az MI itt van, észrevétlenül dolgozik, például akkor is, amikor a boltban fizetünk.","shortLead":"A mesterséges intelligenciáról sokaknak még mindig a jövő jut eszébe, de újabban legalább már nem a távoli-, hanem...","id":"20201126_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_mesterseges_intelligencia_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61787b49-038b-414c-b2be-6886325c0340","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_mesterseges_intelligencia_biztonsag","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"Amikor valaki az ön bankkártyájával fizet, árgus gépszemek figyelik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi...","id":"20201125_katona_koronavirus_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705f50-4414-49dc-838c-45df2770b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_katona_koronavirus_covid","timestamp":"2020. november. 25. 12:08","title":"1100 magyar katona volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","shortLead":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","id":"20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d278daf-22f7-4529-b153-bc724bfdc12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","timestamp":"2020. november. 26. 15:26","title":"Kicsi, kifejezetten európai Teslát tervezne Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eugen Russ társkereső portfóliójának jót tett a járvány.","shortLead":"Eugen Russ társkereső portfóliójának jót tett a járvány.","id":"202048_epicure_holding_randivonalak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f1cc80-8428-4022-85e0-5a9e5b83e198","keywords":null,"link":"/360/202048_epicure_holding_randivonalak","timestamp":"2020. november. 26. 12:00","title":"Már vagyonkezeléssel is foglalkozik a hazai randivonalak királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan vadmadarakban azonosították egy madárinfluenza-vírus jelenlétét, amelyek Magyarországra is berepülnek.","shortLead":"Olyan vadmadarakban azonosították egy madárinfluenza-vírus jelenlétét, amelyek Magyarországra is berepülnek.","id":"20201126_baromi_madarinfluenza_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2a596-37ef-47cb-8cf9-3fa518f0c74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_baromi_madarinfluenza_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 26. 17:51","title":"Azonnali hatállyal elrendelték a baromfik bezárva tartását Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad9f50-d561-4de2-8164-fb273809da77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök véleménycikkében úgy fogalmazott, arra kényszerül, hogy vitatkozzon a „sokak által gazdasági bűnözőnek” tartott Soros Györggyel, akinek hálózata nyílt beavatkozástól sem riad vissza.","shortLead":"A miniszterelnök véleménycikkében úgy fogalmazott, arra kényszerül, hogy vitatkozzon a „sokak által gazdasági...","id":"20201125_orban_viktor_soros_gyorgy_europai_unio_project_syndicate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad9f50-d561-4de2-8164-fb273809da77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a04b6a-0920-4858-9d2b-3f1d23e48464","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_orban_viktor_soros_gyorgy_europai_unio_project_syndicate","timestamp":"2020. november. 25. 10:34","title":"Orbán a Facebookra kirakott véleménycikkben sorosozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","shortLead":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","id":"20201125_posta_idosek_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd90f-e5e8-469f-8664-cce97d5d1233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_posta_idosek_idosav","timestamp":"2020. november. 25. 11:42","title":"Elsőbbséget kapnak a postán a nyitáskor az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]