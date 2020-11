Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját lakásár-meghatározót mutatott be a Duna House, 22 magyar város ingatlanjainak árát lehet megbecsülni.","shortLead":"Saját lakásár-meghatározót mutatott be a Duna House, 22 magyar város ingatlanjainak árát lehet megbecsülni.","id":"20201128_online_armeghatarozo_lakas_erteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e547bed1-28b6-4a3f-b9c4-8e1c71782e69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_online_armeghatarozo_lakas_erteke","timestamp":"2020. november. 28. 12:27","title":"Újabb ingyenes online ármeghatározó segít megbecsülni a lakás értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f381ea8d-f17b-4b56-82dc-26ffe6fd6201","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","timestamp":"2020. november. 28. 18:20","title":"Pályacsúccsal nyerte az időmérőt Hamilton a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk lesz szó, hanem azokról, akiket rövidebb-hosszabb időre úgy elsodornak az érzelmeik, hogy az számukra is meglepő gondolatokra és tettekre készteti őket.","shortLead":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk...","id":"20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68319a0f-a4fe-4c98-b27f-8c2e7ed0d069","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","timestamp":"2020. november. 29. 20:15","title":"Amikor a szakítás kihozza belőlünk a démonit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött az újraszámlálás, Pennsylvaniában pedig a bíróság visszadobta Donald Trump stábjának beadványát azzal, hogy alapvető hibákkal van tele, és nincsenek benne érdemi követelések.","shortLead":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött...","id":"20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e94b329-2f43-4f4b-aadd-d804cbfcca1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","timestamp":"2020. november. 28. 09:59","title":"Trumpék kérésére újraszámolták a szavazatokat Milwaukee-ban, Biden előnye nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz...","id":"20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9ef47-3233-4b74-a304-32fc40ced691","keywords":null,"link":"/elet/20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","timestamp":"2020. november. 29. 20:00","title":"Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","shortLead":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","id":"20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11597b8d-cb88-4212-9708-7aebbe660fee","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","timestamp":"2020. november. 29. 19:48","title":"„Hatalmas felkiáltójelet” lát a vasárnapi járványadatokban a víruskutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","shortLead":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","id":"20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cffd4e-925d-4a7f-9865-27632134823e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","timestamp":"2020. november. 28. 19:30","title":"Milánóban hamarosan már hidrogénmeghajtású vonatokon utazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","shortLead":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","id":"20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2565239a-63c4-4aa6-b10e-054ded376467","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Egészségügyi jogviszony: két hónappal később lép hatályba az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]